Cum arată fiul lui Silviu Biriș, de fapt. Cum a putut reacționa când tatăl lui s-a făcut preot

Actorul Silviu Biriș a decis să meargă pe un alt drum, lăsând actoria în spate. Acesta este student în ultimul an la Universitatea Teologică Justinian Patriarhul, Secția Pastorală. În același timp, fiul său este student în primul an, dar la Istorie.

Acesta învață din greu pentru a termina ultimul an de la Universitatea Teologică Justinian Patriarhul cu brio, în timp ce fiul său are planuri mari. David, în vârstă de 20 de ani, s-a declarat șocat de decizia pe care a luat-o tatăl său, anume de a merge din nou la facultate, pe o ramură complet diferită de cea în care profesase ani în șir.

„A fost un șoc când am auzit că tata dă iarăși la facultate, și la Teologie. Eu inițial, am vrut să dau la Actorie, apoi la Medicină, iar la final m-am decis să dau la Istorie.”, a dezvăluit fiul lui Silviu Biriș la emisiunea ‚La Măruță’, difuzată la PRO TV.

El va trebui să facă în curând o alegere după ce își va obține licența în teologie pastorală. El poate să devină preot sau să aleagă varianta laică, de a preda la catedră. Biserica va trebui să țină cont atât de dorința posibilului viitor preot, cât și de faptul că el este divorțat.

Există și a treia variantă pentru Silviu Biriș. Dacă acesta își va dori să devină preot-călugăr, va trebui să se retragă la o mânăstire din România sau de peste hotare și să renunțe la cariera de actor. Mai există artiști de pe scena românească ce au decis să lase în spate actoria pentru a-l sluji pe Dumnezeu. Printre aceștia se numără Mariana Buruiană, Mihai Coadă, Dragoș Pâslaru și Răzvan Ionescu.

Cât despre faptul că este divorțat, el ar putea să beneficieze de o scutire din partea ierarhiei și să se căsătorească din nou, mai ales pentru faptul că este de mult timp despărțit de fosta soție, Irina Cornișteanu, ce i-a dăruit doi copii. Aceștia se separau într-un mod oficial în 2016.

Însă, atunci când vine vorba de fiul său, David, acesta speră să nu aleagă scena, deși tânărul s-a simțit atras și de această posibilitate, chiar dacă într-un final a ajuns să studieze la Istorie.

„Pentru mine, David este foarte important, mă echilbrează. David este anul întâi la Facultatea de Istorie. Când mi-a zis că vrea să se facă actor, am zis: ‘Doamne, nu actor! Vreau să aibă o viață normală, fericită’. Profesia de artist e frumoasă, dar cere mult sacrificiu. Ajungem să nu mai știm cine suntem. Eu, la un moment dat, am făcut față destul de greu. Am înțeles că este o meserie care are un preț foarte mare. Joc și acum, dar nu aș mai da la Teatru cu mintea de acum. După ce termin Teologia, am planuri.”, a zis actorul la PRO TV, citat de Click!.