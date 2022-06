Actorul român care a plătit 140.000 de euro pe un apartament. Este situat chiar lângă cluburile de fițe

Un actor român și-a achiziționat un apartament în valoare de 140.000 de euro. Artistul joacă într-un serial celebru de la Antena 1 și a interpretat unul din personajele importante din povestea încălcită de dragoste de care românii abia se pot desprinde. Locuința de care se bucură acum se află în Mamaia, foarte aproape de cluburile de fițe din stațiune. Iată despre cine este vorba!

Un actor cunoscut se bucură acum de o nouă achiziție. Mai exact, este vorba despre Romeo Visca. El a devenit cunoscut publicului larg în cadrul serialului ,,Adela” de la Antena 1.

Bărbatul și-a cumpărat recent un apartament în Mamaia într-o zonă mult căutată, foarte aproape de cluburile de fițe din stațiunea iubită de români.

Acesta și-a cumpărat imobilul, dar deocamdată nu va locui în el, ci îl va închiria pe perioada verii, arată click.ro. Artistul a renovat locuința și urmează să își caute chiriași.

Cel din urmă a mărturisit că momentan se află încă în România pentru că este prezent la ultimele filmări din serialul românesc ce a fost un real succes.

Acolo, mă ocup de renovări, să facem poze frumoase și să îl dăm la închiriat, pentru vara asta. Urmează să-mi mai iau încă unul. Dar, am început cu ăsta, să văd cum funcționează, să văd dacă îmi place”, a spus el, pentru sursa citată.

,,Momentan, sunt în România. Am venit să termin de filmat pentru serialul „Adela”, sezonul 4, de la Antena 1. În afara filmărilor, sunt la mare, în perioada asta, pentru că mi-am cumpărat un apartament, în zona 0, din Mamaia.

Fanii s-au gândit imediat că îi va face concurență lui Mihai Trăistariu pentru că și artistul se ocupă cu închirierile, mai cu seamă că el are mai multe locuințe la malul mării.

De asemenea, un lucru pe care îl știu mai puțini oameni care i-au admirat munca și talentul în serial este că actorul are un restaurant în Londra, dar și un magazin românesc.

,,Nu fac concurență nimănui, mă bucur că este foarte aproape de cluburile de fițe din stațiune, unde vara este plin. Da. În Londra, am un restaurant. Am și un magazin românesc.

E o afacere de familie. Noi suntem foarte apropiați și lucrăm împreună, că așa lucrăm cel mai bine. Familia mea (n.r. s-a mutat în Londra), din ’99. Avem niște ani… Eu am fost, am venit, dar locuiesc acolo din 2008. Și, vin, plec, vin, plec, depinde unde am proiecte”, a mai mărturisit el.