Actorul român care a ajuns să vândă legume, la piață. Ce mare nume a fost văzut la tarabă

Surpriză de zile mari pentru bucureştenii care au mers la cumpărături în zona Cotroceni! Unul dintre cei mai mari actori români a ajuns să vândă legume, la piaţă. Iată ce mare nume a fost văzut la tarabă!

Dacă aţi trecut prin piaţa din zona Cotroceni, în weekend, şi vi s-a părut că l-aţi văzut pe Alexandru Arşinel vânzând la tarabă, chiar el era! Marele actor nu are probleme cu banii, dar îşi ajuta fiul cel mic să vândă legume: ardei kapia, gulii şi roşii. Cristian are o afacere în domeniul agricol şi se pare că îi merge de minune. În vârstă de 81 de ani, Arşinel nu s-a sfiit să stea în spatele tarabei şi să servească clienţii, în ciuda problemelor de sănătate pe care le-a întâmpinat în ultima perioadă.

Actorul a fost surprins de cei de la Click descărcând din maşină câteva lădiţe cu legume proaspete, apoi, timp de o oră, a vândut, cot la cot cu fiul său.

“Îmi place să fac asta pentru că îmi place să fiu printre oameni, să-i văd cum se uită la produse, cum negociază… Legumele sunt excelente, eu toată vara numai de la fiul meu am mâncat. Îmi aducea prospături cu lădiţele la Sinaia, acolo unde am stat izolat cu soţia mea. Am avut noroc că s-a apucat de treaba asta pe care o face cu o pasiune extraordinară şi toată vara am profitat de producţia lui. Am mâncat bio, dar m-am şi îngrăşat «bio» în izolare. Nu mult, vreo 3 kilograme”, a mărturisit Alexandru Arşinel.