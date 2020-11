Actorul din România care și-a riscat viața pentru un rol. A fost aruncat în Dunăre (exclusiv)

Un actor iubit din România și-a riscat viața pentru un rol. Acesta a fost aruncat în Dunăre. Ce a pățit Despre ce rol e vorba și în ce film pot vedea românii secvența deosebită, dar și riscantă din care a făcut parte artistul?

Arta cere sacrificii, nu de puțin ori s-a auzit de această frază care stă la căpătâiul multor artiști. Cei mai pasionați încearcă să facă până și imposibilul pentru a atinge publicul și pentru a trăi emoții extreme. Nu de puține ori cinefilii sau fanii unor cântăreți au auzit de situații riscante în care s-au pus de dragul trăirilor aparte, dar și de dragul produsului finit. Mihai Mălaimare e unul dintre ei, conform impact.ro. Celebrul actor are amintiri deosebite de pe platourile de filmare.

Cu toate că nu se poate lăuda cu un portofoliu larg de roluri, actualul director al Teatrului „Masca” a mărturisit emoțiile pe care le-a trăit pe platourile de filmare din cadrul peliculei „Explozia”, filmat în 1973. ”În primul rând aş începe cu un paradox. Lumea mă ţine minte jucând în ”Nea Mărin miliardar”, spunea Mihai Mălăimare, cu toate că atunci avusese parte de un rol minor, interpretându-l pe Sache. „Şi cu toate astea constat şi peste ani că există multe persoane care îşi amintesc de prezenţa mea în acel film minunat”, detaliază acesta. Seria aventurilor a continuat și în „Explozia”. Cu toate că tot el fusese cel „șifonat”, a primito corecție de la Dinică: ‘‘vreo două şuturi în fund şi trei pumni.‘‘

În cele din urmă a sărit în apă un cascador profesionist. „Jucam rolul unuia care trebuia să părăsească urgent navă curprinsă de flăcări. Şi urma să fiu pur şi simplu aruncat în Dunăre de către Gică Salamandră, adică Gheorghe Dinică, cel care în film joacă rolul salvatorului principal. M-am uitat în jos, spre Dunăre, am făcut un calcul, să tot fi fost vreo 15 metri. Apoi, m-am uitat spre mal şi am ajuns la concluzia că nu sunt mai mult de zece sau 12 metri. Exista o singură problemă. Habar nu aveam să înot. Dar nu scosesem vreun cuvânt, de teamă să nu mă dea afară din film”, detalia artistul.

„Hotărâsem în sinea mea că într-un fel sau altul voi ajunge la mal, că n-o fi dracul atât de negru. Zis şi făcut!”. Noroc că a fost oprit în ultima clipă: ”Cu puţin înainte de a filma scena, unul dintre cei de la Casa de Producţie vine direct spre mine şi mă întreabă dacă am mai făcut aşa ceva. Eu am dat din cap că nu. ”Dar să înoţi, ştii?”. Am dat iar din cap, tot de la stânga la dreapta. Numai ce-l văd că se schimbă la faţă şi strigă către cei de lângă el: ”Care mi l-aţi adus mă, p-ăsta, care nici să nu înoate nu ştie. Vă omor!”

