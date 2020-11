Florin Ristei, scrisoare manifest către Guvern. Marea nemulțumire a juratului de la X Factor

”SCRISOARE DESCHISĂ

Am luat la cunoștință că Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului României, a elaborat un proiect de schemă de ajutor de stat pentru a veni în sprijinul sectorului cultural, ale cărui activități au fost sistate pentru a preveni răspândirea virusului COVID 19. Însă am constatat cu surprindere că artiștii nu sunt incluși în planul guvernului. Citind cele 5 măsuri vizate în schema de ajutor de stat, am observat că acestea se adresează operatorilor culturali, organizatorilor de festivaluri și evenimente culturale, organizatorilor de evenimente muzicale și stand-up comedy, vânzătorilor de bilete, librăriilor și editorilor, artiștii nefiind incluși în niciuna dintre aceste 5 măsuri! Considerăm că existența sectorului cultural depinde nu doar de organizatorii de evenimente ci mai ales de artiști. Vă rugăm să includeți în schema de ajutor de stat și această entitate ca beneficiar eligibil al sumelor destinate ajutorării sectorului cultural.