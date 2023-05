Actorul din România care a dorit să ajungă gunoier. Acum este unul dintre cei mai iubiți artiști VIDEO EXCLUSIV

Și-a dorit cu ardoare, în copilărie, să devină gunoier, însă a ajuns unul dintre cei mai apreciați actori din România! Este vorba despre Doru Cătănescu, actorul din serialul românesc “Profu’”, care a ajuns imediat la inimile multor români. În exclusivitate, pentru Playtech Știri, Doru ne-a dezvăluit că și-ar fi dorit să fie angajat la salubrizare.

Doru Cătănescu are 46 de ani și a copilărit în Onești. Acesta era pasionat de actorie de când era doar un copil , iar dacă planul de a ajunge un actor cunoscut nu s-ar fi realizat, Doru mai avea câteva rezerve.

Chiar dacă nu este o meserie cu rang înalt, ba chiar este meseria de care fuge toată lumea, în copilărie, Doru era fascinat de angajații de la salubrizare și ar fi vrut să devină gunoier. Soarta, însă, a făcut să devină unul dintre cei mai talentați și cunoscuți actori români.

Doru Cătănescu a început să facă parte din lumea actoriei de când era un adolescent. Acum, la 46 de ani, își amintește de teatrul din acea vreme, susținând că erau foarte puține proiecte.

“Pe vremea când am început eu actoria și facultatea, filmul era o zonă destul de mică, nu se făceau atât de multe, prindeai greu un film, dar ușor, ușor am început să o cunosc și să mă îndrăgostesc. Îmi place la fel de mult cum îmi place un spectacol de teatru.”, ne-a spus Doru, în exclusivitate, pentru Playtech Știri.

Te-ar putea interesa și: Actrița din România care s-a transformat în Elena Ceaușescu: ‘Este înfricoșător’ VIDEO EXCLUSIV

Doru Cătănescu recunoaște că marea sa dorință a fost să devină gunoier. Actorul ne-a spus și reacția pe care au avut-o părinții săi, atunci când au auzit care era “marele vis” al fiului lor!

“Am vrut să mă fac gunoier dintotdeauna! Am spus și am susținut, dar părinții mei, până în clasa a 5-a, a 6-a, când am hotărât că nu mai vreau să fac asta, îmi spuneau să nu mai spun că vreau să mă fac gunoier. Îmi plăcea că mergeau agățați de mașini. Am vrut să mă fac și marinar!”, ne-a declarat Doru, în exclusivitate, pentru Playtech Știri.