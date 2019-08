Singurul actor român condamnat la moarte. A fost unul dintre cei mai iubiți. Toată lumea râdea la glumele lui

Puiu Călinescu, surâsul din spatele durerii. Actorul, simbolul comediei românești, a fost condamnat la moarte. Ai mai jos povestea și momentul când pentru artist s-au tras cortinele.

Posedat de talent, cu o viață amară, care l-a făcut să ia în derădere multe în jurul său, lucru care i-a adus hazul cu care a cucerit, Puiu Călinescu a avut o viață ca în filme. A trăit cât 10, iar experiențele vieții l-au transformat în Trandafir pe care îl știm cu toții. Născut în 1920, comediantul era un tânăr în vână în momentul în care Al Doilea Război Mondial a cuprins Europa.

Pasiunea pentru teatru nu l-a lăsat să își piardă mințile, chiar dacă el a lăsat-o câtâ vreme a doinit războiul. Puiu a mers la război. Înrolat și ajuns pe front, actorul a făcut cea mai mare nebunie din viața sa, pe care a descris-o într-un interviu televizat.

„Când am văzut ce se întâmplă acolo, am decis că armata nu e petru mine. Am sărit gardul și am fugit a doua zi. Numai că după ceva vreme, am fost nevoit să merg să-mi schimb niște acte. Războiul se sfârșise demult, însă maiorul care trebuia să se ocupe de reînnoirea documentelor m-a descoperit pe lista dezertorilor și mi-a zis: „Ce-ai făcut, tovarășe Călinescu?

Dumneata ești condamnat la moarte…Am rămas fără cuvinte. Eu începusem deja să joc la teatru și eram condamnat la moarte fără să fi știut. Acum, dacă mă gânesc, pot spune că am fost un om norocos”, a povestit actorul.