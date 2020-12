Act-bombă depus de Alex Bodi în instanță. Ce job are, de fapt, și câte mii de euro încasează

Alex Bodi a depus la dosar dovada faptului că el este jurnalist cu normă întreagă la o publicație germană și că realizează articole de la Parlamentul European.

Act-bombă depus de Alex Bodi în instanță

Astfel, Alex Bodi e jurnalist cu normă întreagă la un celebru site german de știri. Acesta a prezentta judecătorilor, prin intermediul avocatului său, un contract de muncă valabil, încheiat cu o companie germană de presă ce editeză publicația online ”Berliner Tageszeitung”.

Potrivit contractului de muncă, Bodi este jurnalist cu acte în regulă din data de 20 martie și lucrează cu normă întreagă pe un post de redactor de presă internațională. În fișa postului, Alex Bodi are ca obiective realizarea unor ”articole editoriale” din Europa de Est și din București, dar și realizarea de materiale de presă din locația ”Parlamentul European din Strasbourg”. Pentru prestația lui, Alex Bodi are promis un salariu lunar de 3.000 de euro.

Cătălin Dancu, care este avocatul lui Alex Bodi, a depus cccontractul de muncă a lui Alex Bodi instanței, încercând să explice sursa veniturilor clientului său, care este acuzat că ar face parte dintr-o grupare infracțională ce se ocupă cu proxenetismul și traficul internațional de persoane.

”În Spania, Bodi a avut activități de entertainment și marketing”

„Pe de-o parte sunt activitățile din Spania, care au fost activități de entertainment, divertisment, activități de publicitate și marketing pentru evenimente organizate de societatea lui în Spania și care au fost depuse procurorilor și judecătorilor în evidențiere. După aceea, în Germania, există veniturile din activitățile de ziarist reprezentant la Bruxelles, în Parlamentul European al unui important site de știri german. De asemenea, sunt venituri din activități comerciale pe operațiuni și activități de comerț pe care dânsul le are în parteneriat cu parteneri germani în Frankfurt, acolo este sediul firmei. Toate contractele pe care le are, noi le-am depus procurorilor și judecătorilor pentru ca ei să observe de unde sunt sumele de bani venite. Am despus și valoarea taxelor și impozitelor de la fiscul german, în atenția procurorilor și judecătorilor români”, a spus Cătălin Dancu, avocatul lui Alex Bodi.

Cătălin Dancu a mai prezentat presei și alte documente care dovedesc faptul că Alex Bodi a obținut bani pe căi legale. Este vorba despre contractul lui comercial cu o companie din Germania ce se ocupă cu criptomonezi, dar și cu filiala din România, acolo unde Bodi era administrator cu un salariu de 11.000 lei pe lună.

În prezent, Alex Bodi este arestat preventiv în dosarul de proxenetism, însă ancheta procurorilor DIICOT, cel puțin în cazul său, pare să bată pasul pe loc. Bărbatul este acuzat că ar face parte din gruparea condusă de sibianul Adrian Tâmplaru, dar dovezile împotriva lui Bodi par a fi destul de ”subțiri”.

Cătălin Dancu a povestit că ancheta se referă la perioada 2014-2018, în care Bodi ar fi obținut ilicit o sumă de aproximativ 3.000 de euro, ca urmare a practicării prostituției a unor fete ce erau constrânse să practice această meserie în Germania. În plus, Alex Bodi este acuzat că încasa taxă de protecție în favoarea lui Tâmplaru, dar nici în acest caz nu există dovezi clare sau martori care să ateste acest lucru, singura dovadă incrimatorie fiind o interceptare în care se face referire la o sumă de 5.000 de euro pe care interlocutorul lui Bodi i-ar datora-o lui Adrian Tâmplaru.