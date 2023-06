Această frumoasă tânără a rămas fără picioare, în urma unui accident. Ce a răspuns soțul ei când i-a cerut să divorțeze

De cele mai multe ori, viața ne pune în fața unor provocări neașteptate, iar acele provocări îi pot face pe unii mai puternici, iar pe alții să clacheze. Este și cazul unei tinere care a rămas fără picioare în urma unui accident, dar care a dat dovadă de putere, revenind la o viață, relativ normală. Dar, povestea ei este și mai impresionantă, având în vedere ce a răspuns soțul când Marcela Paladi i-a cerut să divorțeze și cum a reacționat ulterior.

Fericirea nu vine la tine, spune o vorbă. Este nevoie de muncă deliberată în fiecare zi pentru a crea o poveste în care vrei să trăiești. În curând, această muncă devine un obicei și astfel îți creezi un spațiu pentru ca fericirea să rămână în preajmă. În viață, nu știm ce drum ni se întinde, unii au parte de noroc întreaga viață și nu trec prin momente grele, de turnură, pe când alții, din păcate, au parte de greutăți și chiar de situații care le schimbă viața în totalitate.

Vezi și: Care este, de fapt, cauza adevărată a depresiei. Lidia Fecioru te învață cum să scapi de ea

Specialiștii spun că teoria „extinde și construiește” sugerează că emoțiile pozitive lărgesc conștiința unei persoane și încurajează gândurile și acțiunile noi, variate și exploratorii. În timp, acest repertoriu comportamental lărgit construiește abilități și resurse. De exemplu, curiozitatea față de un peisaj devine cunoștințe valoroase de navigare; interacțiunile plăcute cu un străin devin o prietenie de susținere. Jocul fizic fără scop devine exercițiu și excelență fizică.

Aceeași specialiști mai spun că este interesant faptul că emoțiile negative au și ele un scop. Cu toate acestea, ele determină comportamente înguste, orientate spre supraviețuire imediată. De exemplu, emoția negativă a anxietății conduce la răspunsul specific de luptă sau de fugă pentru supraviețuire imediată.

Emoțiile pozitive nu au nicio valoare de supraviețuire imediată, deoarece ele îndepărtează mintea de nevoile imediate și de factorii de stres. Cu toate acestea, în timp, abilitățile și resursele construite prin comportamente extinse sporesc supraviețuirea. Cercetările au arătat că persoanele care cresc cantitatea de emoții pozitive pe care le experimentează sunt mai capabile să găsească un sens pozitiv în circumstanțele lor negative.

Vezi și: Blue Monday 2023. Ce semnificație are, de fapt, și de ce este cea mai deprimantă zi din an

Dar, fără să vrem, apar în viața noastră, așa cum spuneam, momente de turnură, momente grele care-ți schimbă viața, percepția asupra lucrurilor, și mai ales asupra oamenilor, în special asupra celor pe care-i consideri apropiați.

Un astfe de moment de turnură, ce avea să-i schimbe iremediabil viața, a trăit o tânără care a rămas, în urma unui accident, fără membrele inferioare. Pe numele ei Marcela Paladi, avea să treacă printr-o adevărată tragedie, în urma căreia s-a trezit fără picioare, dar astăzi dovedește tăria de caracter, revenind la viață, atât cât se poate.

Dar, după accident, mai ales când ai nevoie de cei apropiați lângă tine, Marcela Paladi a avut parte de surpriza vieții ei, atunci când i-a spus soțului că poate divorța și să-și refacă viața. Tânăra Marcela Paladi a povestit pe contul ei de Instagram episodul, spunând că:

Vezi și: Cum scapi de amintirile neplăcute – 5 trucuri de la psihologi care sunt geniale

Drama prin care a trecut tânăra Marcela Paladi i se putea întâmpla oricui. De altfel, dacă ar fi să căutăm, am descoperi și alte cazuri de acest gen, la fel de dramatice, dar și de motivante pentru cei care au tendința de a renunța.

Cu toate astea, perioada de după accident, și intervențiile chirurgicale, precum și montarea protezelor a fost una extrem de grea, după cum povestește în continuare tânăra pe Instagram:

„În protezele mele nu simt nici talpa, nici senzația pământului de sub picioare. Deși sunt proteze care îți oferă 60-70% unele simțiri, dar ele sunt mult mai grele, mult mai dificile din punct de vedere de mecanism, și nu se recomandă pentru începători. Totusi pentru așa tip de proteze, este nevoie de o operație, îți fixează în măduva osului o bucată de fier, cu care unești proteza. Dar este un risc foarte mare de infecție.

(…) Initial am decis ca vom opta pentru mecanice, pentru ca un an să mă învăț să le gestionez, dar ne-am informat mai bine, și am decis totuși automatizate, chiar dacă am nevoie de ceva mai mult până să mă deprind cu dânsele.

Deci eu când merg, când fac pasul, toata greutate se duce pe un picior, iar al doilea picior percepe în baza mușchilor pasul, și robotul îndoaie genunchiul. Și da, protezele sunt mașinării, roboți. O dată în an ar trebui să le dau la verificare, la modificare a uleiului etc. Iar o data la 6 ani schimbate complet. Încă nu există proteze care le pui, și o viață întreagă le porți. Toate protezele necesită îngrijiri speciale, iar la un termen anumit, schimbate complet.”, a mai spus Marcela Paladi.