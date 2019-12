Aceasta este cea mai mică insulă din lume: cum a câștigat locul în Cartea Recordurilor

Printre performanțele trecute în Cartea Recordurilor se numără și o insulă. Intitulată Just Room Enough Island, aceasta se află la granița dintre Statele Unite ale Americii și Canada.

Insula Just Room Enough se află în posesia familie Sizeland încă din anii `50. Este parte componentă a Arhipelagului celor 1000 de Insule și e foarte mică. Întreaga ei suprafață este de doar 310 metri pătrați.

În faza inițială, a fost cumpărată ca o casă de vacanță departe de lume. Acum mai bine de jumătate de secol, nu se aștepta nimeni să devină o atracție turistică de interes global, chiar dacă familia Sizeland a făcut totuși un efort în acest sens.

Totul a plecat de la definiția cuvântului insulă, în legislația locală. Pentru ca orice teritoriu să fie intitulat insulă din Arhipelagul celor 1000 de Insule trebuie să aibă o suprafață mai mare de un metru pătrat, să fie deasupra apei pe parcursul întregului an și să aibă cel puțin un copac. Partea cu copacul era mai complicată în acest caz particular, dar după câteva experimente, au găsit un arbore care a prins.

Din acel moment, nu a mai durat mult până când reprezentanții Cărții Recordurilor Guiness au bătut la ușa proprietarilor. La momentul respectiv, încă mai purta numele de Hub Island. După ce a devenit cea mai mică insulă din lume, a suferit un proces de rebranding și a ajuns să facă istorie sub titulatura Just Room Enough Island (Insula cu Suficient Spațiu).

Ca referință, înainte ca aceasta să devină cea mai mică insulă, titlul i-a aparținut insulei Bishop Rock, în apropierea Coastei Siciliei. Comparativ cu Just Room Enough Island, aceea era de aproape două ori mai mare. În cazul în care îți dorești foarte tare să-i calci pragul, se pare că nu se află momentan pe Booking sau AirBnb, dar dacă te afli în zonă, este puțin probabil să nu-i poți face câteva poze.