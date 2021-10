Accident teribil în Timișoara după ce o șoferiță de 79 de ani a „aterizat” pe rondul din sensul giratoriu. Ce au descoperit polițiștii imediat după tragedie

Un accident extrem de periculos a avut loc în cursul dimineții de ieri, în Timișoara, acolo unde o șoferiță cu o vârstă înaintată a ajuns cu pe un rond, după ce a ratat sensul giratoriu. Alături de ea se mai afla și un bărbat de 73 de ani, ambii suferind răni în urma impactului. La fața locului au fost solicitate mai multe echipaje medicale.

O șoferiță, în vârstă de 79 de ani, a fost la un pas de moarte după o greșeală făcută în trafic, la Moșnița Nouă. În loc să reducă viteza, aceasta a apăsat cu putere pedala de accelerație, chiar în aproperea unui sens giratoriu reprezentat de un rond construit din asfalt. Pentru că i-au lipsit cu desăvârșire reacțiile rapide, femeia și pasagerul de 73 de ani, care se afla în dreapta șoferului, au ajuns cu mașina la altitudine, pe rondul din sensul gratoriu, care a suferit mai multe stricăciuni.

Potrivit primelor informații, cei doi au fost transportați la spital, suferind diverse leziuni la nivelul corpului. În cauză, oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

“O femeie în vârstă de 79 de ani a condus un autoturism pe strada principală din localitatea Mosnita Noua, dinspre strada Holdei, iar la un moment dat la intersectia cu strada Granei, in sensul giratoriu, a intrat in coliziune cu rondul care delimiteaza interiorul sensului giratoriu. In urma impactului au rezultat doua victime, respectiv femeia in varsta de 79 de ani, si un pasager în varsta de 73 de ani”, a transmis IPJ Timiș.