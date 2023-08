Accident cumplit la Eforie Nord, după ce doi tineri aflați pe o saltea gonflabilă au fost spulberați de un jetski

Un accident grav a avut loc lângă plaja Belona, în Eforie Nord, acolo unde doi tineri se plimbau pe o saltea gonflabilă. Potrivit relatărilor mamei unuia dintre ei, un jetski, care circula cu viteză, a spulberat într-un moment de neatentie tinerii, aceștia ajungând în stare gravă la spital. Mama băiatului face apel la oameni pentru a-i sari în ajutor.

Accidentul nefericit a avut loc, vineri, atunci când doi tineri au fost spulberați de un jetski care se plimba în mare, în timp ce ei se aflau pe o saltea gonflabilă trasă de un alt jetski.

Mama unuia dintre ei a postat un mesaj pe Facebook, prin intermediul căruia cere ajutorul martorilor care dețin înregistrare cu momentul tragediei.

După accident, tinerii au ajuns la spital, iar cel puțin unul dintre ei a suferit o operație grea, suferind de traumatism cu coaste fracturate.

Postarea mamei revoltate a stârnit o dezbatere aprinsă cu privire la siguranța activităților nautice în zona Mării Negre.

Un bărbat, de exemplu, a povestit cum a scăpat la limită de un incident periculos în timp ce înota în apropierea unei zone de lansare a skijeturilor în Mamaia, iar relatarea sa a adus și mai mult la lumină modul ușor de obținere al autorizațiilor, cât și nivelul scăzut de instruire al personalului.

„Se dau autorizații foarte ușor şi foarte multe… Personal complet neinstruit. Eu personal am fost la un pas de tragedie în Mamaia, acum câțiva ani.

Înotam liniștit aproape de un loc de lansare skijeturi, cu mult până în zona de geamanduri. Pur şi simplu a plecat un skijet şi a cotit, nu a luat-o perpendicular cu plajă. Dacă nu mă scufundam în ultima clipa, mă lovea direct în cap.

Am făcut scandal, şi-au cerut scuze, am încercat să fac sesizare şi la un echipaj de poliţie, dar m-au trimis să fac sesizare cred că la primărie! Nu-mi mai aduc exact aminte dar am renunțat, m-am bucurat ca sunt bine..”, a transmis sursa citată.