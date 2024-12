Accident cumplit în parcarea Mega Mall din București. O mașină a căzut de la etajul doi, după ce șoferul ar fi încurcat pedalele

Un incident șocant a avut loc luni seară, 9 decembrie, în parcarea centrului comercial Mega Mall din București. O mașină a căzut de la etajul doi al parcării, răsturnându-se și izbindu-se de gardul de protecție. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită grav, însă scena a lăsat martorii înmărmuriți.

Potrivit informațiilor apărute pe grupul de Facebook ”Info Trafic București și Ilfov”, șoferul autoturismului ar fi pierdut controlul volanului din cauza unei confuzii între pedale. Vehiculul a trecut prin gardul de protecție de la nivelul 1B al parcării și s-a răsturnat.

”Din câte am înțeles, șoferul a ieșit prin gard… momentan este conștient, are guler cervical și dă declarații, clar sub șoc,” a relatat o angajată a Mega Mall.