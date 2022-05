Abuzurile la care Elena Udrea este supusă. Blonda rupe tăcerea din arest: „Ce părere aveți?”

Elena Udrea tună și fulgeră pe rețelele sociale, după ce i-a transmis un mesaj kilometric ministrului Justiției, Cătălin Predoiu. Aflată în continuare în închisoarea din Bulgaria, fostul ministru al Turismului a descris pe Facebook abuzurile la care ar fi supusă în arest.

Elena Udrea nu-și găsește liniștea departe de familie, fiică, logodnic și de țara ei natală, deoarece încă se află în arestul poliției din Bulgaria.

Reamintim că la începutul lunii aprilie, fosta blondă de la Cotroceni a fost surprinsă la granița dintre Bulgaria și Grecia, încercând să fugă, cu doar câteva ore înainte de a fi condamnată în dosarul Gala Bute.

Elena Udrea a decis să rupă tăcerea și să-i transmită un mesaj surprinzător ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, text în care a insistat asupra felului în care i-ar fi fost încălcate drepturile.

„Inteleg, domnule Ministru al Justitiei, ca sunteti preocupat de faptul ca unii cetateni romani, abuzati de justitia pe care o pastoriti din 2007 ( cu mici intreruperi), isi cauta dreptatea in Europa, deci in tari cu standarde mult mai inalte de justitie decat Romania.

Dar despre abuzul care mi se intampla mie ce parere aveti, domnule ministru? Cum vi se pare faptul ca stau arestata de 50 de zile intr- o tara europeana pentru ca am fost condamnata ilegal, intai de un complet de 3 judecatori care nu era specializat si din care facea parte Florentina Dragomir, care exercita fara drept functia pentru ca nu indeplinea juramantul de credinta?

Apoi de un complet de 5 judecatori constituit cu incalcarea grava a legii, iar contestatia in anulare in care am cerut rejudecarea dosarului tocmai ca urmare a acestei compuneri a completului, mi-a fost respinsa doar mie dintre toate cazurile similare, incalcandu-se atat decizia 685/2018 a CCR cat si decizia CJUE din 21.12.2021?”, scrie Elena Udrea pe Facebook.