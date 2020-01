Abi Talent își schimbă numele. Cum sună viitorul ”brand” al dușmanului de moarte al lui Alex Velea

Abi Talent și Alex Velea încă nu au îngropat securea războiului, dar tânărul este hotărât să ia o decizie radicală. Abi, adolescentul care s-a trezit în mijlocul unui scandal de proporții cu iubitul Antoniei, vrea să își schimbe numele.

Adolescentul este originar din Buzău și nu pare să dea înapoi atunci când vine vorba de conflictul cu Alex Velea. Ba mai mult, din pricina scandalului care a izbucnit de curând, acesta își dorește să demonstreze cu orice preț că are mare priză la public. Abi Talent, puștiul care s-a proclamat vedetă pe internet și care și-a asociat repertoriul muzical cu luxul și opulența face o nouă mișcare, în speranța că îi va atrage atenția lui Velea.

Viitorul brand al tânărului cântăreț va fi unul ceva mai serios, după cum s-a grăbit și acesta să afirme, într-o intervenție la o emisiune TV. Puțini sunt cei care îi cunosc și numele adevărat al celui care s-a lansat cu ajutorul clipurilor din mediul online. Abi Talent se numește, în viața de zi cu zi, Alberto Panțic și are vârsta de 18 ani. Artistul a renunțat la școală în anul 2015, după ce a încheiat clasa a VIII-a, la Școala Gimnazială “Ion Creangă”, din Buzău.

„În primul rând, începând de astăzi nu mai sunt Abi Talent, sunt doar Abi. Abi Talent a fost numele meu pentru a mă lansa și pentru a prinde la public. Vreau să fie doar Abi, nu mai vreau să fiu asociat cu caterinca. Am folosit numele de Abi Talent pentru promovare. Dacă eu am renunțat la Talent, am renunțat la a mai face caterincă”, a susținut dușmanul lui Alex Velea, pe Antena Stars.