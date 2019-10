Abandonată de mamă, Isabela a fost crescută cu mari greutăți de bunicul ei. Timp de 9 ani. Poveste emoționantă la Visuri la Cheie

Poveste emoționantă la ”Visuri la Cheie”. Isabela, o fetiță de 9 ani din județul Ilfov, abandonată de mamă, a fost crescută cu mari greutăți de bunicul ei, bătrân și el de zile și neputincios acum.

Numele ei semnifică ”promisiunea lui Dumnezeu” și poate doar de o promisiune are nevoie acum pentru a ieși din calvarul în care trăiește. În vârstă de 9 ani, Isabela, din județul Ilfov, este ocrotită de singurul înger de pe Pământ, care, în pofida tuturor, i-a rămas alături: bunicul. Bătrân și el de zile, ajuns la 80 de ani, a luat-o sub aripa sa pe fată de când aceasta avea doar câteva luni și a fost abandonată de mamă.

Nu a putut să îi ofere multe, doar o casă din chirpici drept acoperiș asupra capului și o mână de mâncare caldă. Pe numele său Petre, a devenit pentru micuță mamă, tată, bunică, dar și singurul prijin din viața Isabelei. Bătrânul a fost singurul care a acceptat să se ocupe de creșterea fetei după ce mama ei a părăsit-o.

„Am doi copii, un băiat și o fată, care nici nu știu de mine. Nici eu nu vreau să știu de ei, mai ales de mama Isabelei, nici nu știu pe unde e, ce face. M-au supărat rău de tot. De ce am ajuns aici cu Isabela? Au vrut s-o lase la maternitate, s-o dea! Au vrut s-o vândă! E fata mea acum. Poate fără ea n-aș fi rezistat atât”, a spus bunicul Petre.