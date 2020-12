A vrut să cumpere un hârleț, dar a căzut în genunchi, sângerând. Ce a pățit un bărbat din Iași chiar în magazin

Un cunoscut magazin de bricolaj din Iași a fost obligat de instanță să plătească despăgubiri unui client, pentru o reclamație din 2017. Judecătorii au stabilit daune morale în valoare de 1000 de lei, daune materiale de 40 de lei și cheltuieli de judecate de 2.000 de lei. Totul după ce acesta a fost lovit de un hârleț chiar în magazin, în timp ce făcea cumpărături.

„Pe 22 martie 2017, în jurul orei 15:40, mă aflam în magazinul situat pe bulevardul Chimiei. Voiam să cumpăr materiale și scule, în vederea efectuării unei lucrări. M-am deplasat la raionul de Grădină. Am analizat uneltele poziționate în partea de jos a raftului, care aveau unele defecte. Astfel, le-am pus înapoi, la locul lor, pe raft. În timp ce inspectam atent uneltele, am simțit o lovitură puternică în cap, urmată de un zgomot puternic.

Victima a cerut despăgubiri în valoare totală de 10.000 de lei. Cum s-au apărat reprezentanții magazinului

Am constatat că, de sus, a căzut un hârleț. În momentul impactului, am simțit o durere puternică, în urma căreia am căzut în genunchi și m-am speriat. Când am dus mâna la cap, în locul în care am simțit impactul, am observat că sângeram. Impactul mi-a cauzat o stare de amețeală”, le-a spus victima judecătorilor.

Reprezentanții magazinului au încercat să explice că bărbatul a fost cel care a mutat respectivele hârlețe, iar accidentul s-ar fi produs din neatenția acestuia.

„Nu am primit vreo reclamație din partea ieșeanului. Produsul a fost așezat întotdeauna pe suporți speciali, în siguranță. Ca urmare a verificării susținerilor reclamantului, s-a stabilit că, pe 22 martie 2017, un client a luat din raft mai multe hârlețe, le-a studiat și a ales unul. Încercând să pună în raft celelalte hârlețe, a lovit un hârleț din partea de sus a raftului, care a alunecat și l-a lovit în zona capului”.

În cele din urmă, instanța de judecată a decis că bărbatul din Iași trebuie să primească despăgubiri. Totuși, cuantumul acordat este sub ceea ce a solicitat victima, 10.000 de lei.

„La acestea se adaugă și pierderea câștigului din muncă aferentă zilelor de îngrijiri medicale, respectiv suma de 652 de lei, conform salariului minim la nivelul anului 2017. Cu privire la daunele morale, ar trebui ca pârâta să-mi plătească o despăgubire egală cu suferința psihică resimțită, prin schimbarea esteticului la nivelul capului și prin durerile suferite în momentul loviturii, dar și pe parcursul vindecării, sumă pe care o evaluez la 10.000 de lei”