A turnat un tub de pastă de dinți în rezervorul toaletei și a descoperit un truc genial. Ce s-a întâmplat în doar două ore

A turnat un tub de pastă de dinți în rezervorul toaletei și a descoperit un truc genial. În doar două ore rezultatul a fost cu totul altul. Cu siguranță și tu vei găsi util acest truc. Iată despre ce anume este vorba!

A turnat un tub de pastă de dinți în rezervorul toaletei și a descoperit un truc genial

Baia este spațiul care necesită o atenție specială în ce privește curățenia și nu este de mirare că este și locul pentru care se inventează cele mai multe trucuri și se descoperă cele mai utile ingrediente, ce pot ajuta la curățenie. Dacă îți dorești ca toaleta ta să fie strălucitoare, trucul care presupune folosirea pastei de dinți este ceea ce ai nevoie. Prin acest truc, toaleta va căpăta un parfum împrospătat și vei evita petele de tartru care se inevitabil se pot instala.

Pasta de dinți are proprietăți ce pot reda strălucirea obiectelor, pot îndepărta zgârieturile și le pot curăța eficient. Deoarece are și efect antibacterian, reziduurile patogene care rămân la suprafața toaletei pot fi eliminate. În plus, datorită fluorului conținut de pasta de dinți, tartrul poate fi îndepărtat cu maximă eficiență.

Dacă vrei să obții rezultate maxime, trebuie să folosești un tub nou de pastă de dinți, căruia să îi tai marginile inferioare, pe ambele părți. Pentru această operațiune, ajută-te de un ac, fă câteva găuri mici de-a lungul tubului, desfă puțin dopul pastei de dinți și pune-l în rezervorul toaletei, unde va sta aproximativ două ore. Diferența o vei putea observa imediat: o toaletă împrospătată și fără depuneri de tartru!

Alte trucuri utile cu pastă de dinți

Pasta de dinți este folosită și la curățarea diverselor obiecte din locuință, însă poate nu te așteptai ca ea să fie folosită și la curățarea telefonului mobil. Acest accesoriu deja nelipsit din existența noastră poate acumula și el numeroase bacterii, iar pasta de dinți îți poate fi de un real ajutor.

Tot ce trebuie să faci este să întinzi pasta de dinți pe toata suprafața telefonului mobil sau a tabletei, apoi să o lași să acționeze înainte să cureți totul cu o cârpă ușor umezită.

Pasta de dinți va îndepărta cu ușurință petele de pe telefon, fără a mai fi nevoit să apelezi la alte produse de curățat. Durează doar câteva minute pentru ca ecranul să își recapete strălucirea de altădată!

Pasta de dinți te mai poate ajuta și să cureți talpa de cauciuc a pantofilor, predispusă la multă murdărie. Tot ce trebuie să faci este să întinzi pasta de dinți pe suprafața tălpii pantofilor cu ajutorul unei periuțe și să o lași să acționeze câteva minute. Clătește apoi cu apă și lasă rezultatul să te surprindă.