A renunţat la meseria de cosmeticiană pentru a câştiga mii de euro pe lună din vrăjitorie. Face de trei ori mai mulţi bani, are mii de clienţi

O schimbare de carieră de care auzim mai rar! O tânără în vârstă de 29 de ani a renunțat la meseria de cosmeticiană și a ajuns să câștige mii de euro în fiecare lună din vrăjitorie. Cum a reușit să atragă mii de clienți într-un timp record.

Jessica Caldwell, o tânără în vârstă de 29 de ani din Swansea, Țara Galilor, a făcut o schimbare majoră în viața sa. Ea a renunțat la meseria de cosmeticiană pentru a deveni vrăjitoare cu normă întreagă.

Noua carieră a început cu o investiție importantă, ea achiziționându-și cărți de vrăji, cărți de tarot și cristale. Pentru că este o vrăjitoare modernă, Jessica și-a creat și o pagină pe o platformă de socila media.

Strategia ei a fost una de succes. Acum, are peste cinci mii de clienți, oameni care au nevoie de „energia” ei.

„Întotdeauna am fost o vrăjitoare. Doar că nu am avut niciodată instrumentele necesare pentru a-mi folosi puterea până acum. Intuiția este un instrument puternic pe care nu mi-am dat seama că îl folosesc în viața de zi cu zi. Acum o folosesc în cadrul cazurilor mele cu persoane complet străine”, a spus ea.

Ea își oferă serviciile doar în mediul online și a ajuns să câștige mii de euro lunar, de trei ori mai mult decât salariul pe care îl primea la salon.

„Prietenii și familia mea au fost îngrijorați când am început să lucrez cu normă întreagă. Dar, odată ce am început să câștig bani buni, m-au susținut”, a spus Caldwell.

Și-a descoperit pasiunea pentru paranormal în anul 2019, când a găsit un grup pe Facebook dedicat acestui domeniu.

„Grupul de pe Facebook era plin de postări în care oamenii își explicau călătoriile lor în vrăjitorie. M-a fascinat și m-am simțit cu adevărat atrasă să aflu mai multe. La început am fost extrem de sceptică, dar eram foarte curioasă și am devenit obsedată. Am simțit că era o atracție către toate acestea, mi s-a părut foarte natural’”, a adăugat ea, potrivit LADbible.