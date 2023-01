Sfatul preotului, după ce Andreea Bălan și Oana Zăvoranu au fost la guru, în India, și la vrăjitoare. „O înşelare totală” EXCLUSIV

Recenta vizită a Andreei Bălan, în India, unde și-a manifestat simpatia pentru popularul lider spiritual Sadhguru, din pildele căruia se ghidează în viață, nu este însă pe placul preoților români, care o invită, ca pe o bună creștină, la biserică. Iată ce sfat îi oferă vedetei părintele Mirea Vîrtejanu, de la Biserica ”Acoperământul Maicii Domnului”, din București, prin intermediul Playtech Știri. Dar, este așteptată la biserică și Oana Zăvoranu, care a recunoscut că a greșit teribil când a cerut ajutorul vrăjitoarelor pentru a-și rezolva problemele.

Andreea Bălan, concurentă la ”America Express”( Antena 1), a menționat, recent, pe conturile sociale, că și-a încărcat bateriile în India, după întâlnirea cu celebrul guru yoghin Sadhguru, care anul trecut a fost și în România, unde, pe zi ce trece, câștigă tot mai mulți adepți:

,,M-am simțit foarte bine în India, mi-am făcut prieteni noi, atât români, cât și de alte naționalități, m-am încărcat cu energie pozitivă și frumoasă ascultându-l pe Sadhguru și am înțeles mai multe despre spiritualitate și yoga. M-am îmbrăcat în acest saree, care mă face să mă simt foarte bine, feminină și frumoasă.

Saree înseamnă 10 metri de grație pură și fiecare ținută are o poveste, iar povestea mea este cea despre întâlnirea cu omul de la care am învățat foarte mult. Am ajuns prima oară în India și trăiesc clipe minunate aici…Învăț lucruri noi despre spiritualitate și yoga și totodată mă redescopăr și sunt pe drumul liniștit și plin pace, care mă poate duce spre cea mai bună versiune a mea”.