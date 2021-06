A pus un burete îmbibat cu zeamă de lămâie în frigider și l-a lăsat peste noapte. Ce a observat a doua zi este uimitor

Sucul de lămâie este extrem de sănătos, dat fiind faptul că lămâia este un fruct bogat în vitamina C. Lămâia este recomandată în curele de slăbire, are beneficii în caz de răceală și gripă, iar sucul de lămâie are și numeroase întrebuințări casnice.

A pus un burete îmbibat cu zeamă de lămâie în frigider și l-a lăsat peste noapte

Sucul de lămâie este, prin urmare, o soluție foarte bună ca să cureți și să degresezi vasele, geamurile și blatul de bucătărie. El este bun și pentru curățarea tocătoarelor, întrucât îndepărtează bacteriile acumulate. Zeama de lămâie este un dezodorizant perfect pentru frigider. Așadar, dacă pui pe o farfurie un burete curat, îmbibat cu suc de lămâie, și îl lași peste noapte în frigider, efectul este unul garantat. Prin urmare, dacă faci acest lucru, mirosurile neplăcute existente în frigider vor dispărea.

Lămâia este utilizată de mii de ani în scopuri curative ori de înfrumusețare, în timp ce sucul de lămâie era consumat zilnic de egipteni crezându-se că îi apără de otrăvuri.

Lămâia este utilizată și în curele de slăbire, are proprietăți antibacteriene, antivirale și antioxidante, devenind un ingredient nelipsit în măștile de înfrumusețare. Sucul de lămâie are proprietăți antibacteriene și detoxifiante, stimulând totodată producția subcutanată de colagen. De menționat este că în măștile antiacneice se folosesc numai 3-5 picături de zeamă de lămâie și uleiuri extravirgine.

Utilizări ale sucului de lămâie

Sucul de lămâie este însă extrem de utilizat și în bucătărie. Dacă este adăugat în salate, sucul de lămâie va împiedica oxidarea legumelor și fructelor, datorită proprietăților antioxidante. De asemenea, sucul de lămâie curăță coaja fructelor și legumelor și îndepărtează murdăria și pesticidele. Iar cuburile de gheață care se obțin din zeama de lămâie sunt chiar mai răcoritoare decât cele obișnuite și se pot adăuga în diverse băuturi. Se folosește un blender ca să se obțină rapid limonada și se adaugă la final și niște frunze de mentă proaspătă.

Pentru trucuri de frumusețe, sucul de lămâie este un ajutor excelent. Folosit în amestec cu puțină apă, acesta albește dinții și împrospătează respirația.

De asemenea, lămâia poate să fie folosită și în tratamentul împotriva mătreții sau căderii părului. Se masează scalpul cu suc de lămâie ori se clătește părul, după baie, cu o jumătate de litru de apă în care s-a adăugat zeama de la o lămâie. Dacă zeama de lămâie este adăugată într-un bol cu apă și se introduc pentru câteva minute vârfurile degetelor, o să obții unghii mai sănătoase, zeama de lămâuie curățând și întărind unghiile.