A pus sare în șampon și s-a spălat așa. Ce a observat după doar o zi este uluitor

Ce a descoperit o persoană care a pus sare în șampon? Abia la o zi după ce a folosit acest truc care s-a dovedit a fi ingrenios a văzut diferența. Cu ce te ajută acest obicei?

Experiment: pune sare în șampon. Rezultatul se vede la o zi de la spălare

Sarea e cea care aduce gustul în bucate, astfel că e un ingrediente aparte în orice preparat, chiar și când vine vorba despre deserturi, unde toți bucătarii știu că e nevoie de doar un praf pentru ca aroma să fie diferită.

Puțini știau de intervenția acesteia în cazul îngrijirii podoabei capilare. E semnificativă într-un tratament de păr naturist. Dacă nu vrei să mai apelezi la diversele produse pentru îngrijirea părului din comerț, poți să ai grijă de el cu ajutorul unor ingrediente naturale, alături de șamponul cât mai simplu ca și componență pe care-l folosești de obicei.

Unii specialiștii care au testat în prealabil mai multe tipuri de scalp și reacția lor la produsele din magazine au susținut că șampoanele care fac mai puțină spumă sunt mai bune pentru noi. De asemenea, trebuie să ai grijă la ingredientele scrise pe etichetă – cu cât sunt mai puține, cu atât e mai bun.

Beneficiile prafului de sare în șampon?

Te scapă de părul gras

Combate mătreața

Stimulează creșterea firelor de păr

Alte tratamente în care să introduci acest ingredient:

Scrub pentru corp

Tonica Facial

Mască pentru ten

Trucuri utile pentru coafat

Schimbă cărarea – Dacă porţi părul pe o parte, fă-ţi cărarea pe partea opusă. În acest fel vei oferi părului mai mult volum şi vei masca efectele sebumului.

Strânge-l în coc – Această coafură este metoda exclentă de a masca părul nespălat pentru că rădăcinile, unde excesul de sebum se observă cel mai puternic, nu mai sunt vizibile. Tot ce trebuie să faci este să-ţi prinzi părul într-o coadă înaltă, pe care să o răsuceşti în jurul bazei sale şi să fixezi vârful cozii sub elastic.

Foloseşte accesoriile pentru păr – Bentiţele late şi eşarfele te ajută să ascunzi cu succes părul nespălat. Obţii cu ajutorul lor coafuri extrem de interesante.

Coroană împletită – Ştiai că părul este mai uşor de împletit dacă nu este proaspăt spălat? Are o textură care îţi permite să prinzi mai bine şuviţele, iar firele rebele sunt mai uşor de ţinut sub control. Poţi încerca împletiturile cu aspect răvăşit, dar şi o coroană împletită, care maschează perfect părul nespălat. Iată cum să o realizezi (Sursa: eva.ro)