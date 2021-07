A pus o tavă cu gheaţă în faţa ventilatorului. După câteva secunde a constatat un efect uimitor

Ce se întâmplă dacă pui o tavă cu gheață în fața ventilatorului? Este un truc extrem de util în vremurile acestea caniculare. Ai nevoie de foarte puține lucruri și durează doar câteva secunde până vei simți efectul uimitor.

Vara aceasta ne-a cuprins cu temperaturi caniculare și cu fenomene extreme. Românii deja s-au obișnuit cu seri extrem de sufocante și zile pline cu raze de soare puternice. Din păcate, acest lucru ne împinge pe toți să ne folosim de aerul condiționat care poate dăuna în cele din urmă.

Canicula ne dă mari bătăi de cap, iar trucul pe care urmează să-l vezi îți va folosi cu siguranță. Poți să păstrezi răcoare în camera în care stai și dacă nu ai aer condiționat sau ai, dar nu vrei să te expui lui.

Desigur că ventilatorul nu are o asemenea putere de răcire precum un aer condiționat, dar există ceva care să te salveze într-o zi cu temperaturi caniculare. Poți pune o tavă plină cu bucăți de gheață în fața lui pentru a împrăștia un aer mult mai rece.

Este foarte util ca după ce procedezi astfel să ții draperiile trase pentru a nu intra lumina și încălzi în plus locul pe care vrei să-l răcești. Problema mare este, însă, în bucătărie, unde mulți evită să mai stea tocmai din această cauză.

Hota aspira aerul fierbinte și umed din cameră. Aerisirea funcționează foarte bine în același mod, așa că asigură-te că pornești ventilația și acolo. Este un truc și în privința dormitorului. Optează pentru lenjerie de pat din bumbac pe perioada sezonului cald.

Aceste fibre sunt cele mai respirabile și ușoare și ajută corpul să respire în timpul nopții și să nu transpiri. Există în supermarket-uri și lenjerii care elimină umezeala pentru cei care au probleme cu transpirația.

‘Aerul conditionat este responsabil pentru o paleta larga de manifestari respiratorii, incepand cu secretii nazale si terminand cu broniste, pneumonii, viroze respiratorii si legioneloze (infectii cu bacterii din grupul Legionella). Acestea din urma sunt afectiuni grave, fiind favorizate de patrunderea agentului patogen in tuburile de refrigerare ale sistemului de climatizare, proliferarea acestuia si difuzarea in aerul inhalant. Mortalitatea infectiilor cu Legionella este relativ mare, putand ajunge pana la 20%. Fiind mai uscat, aerul conditionat antreneaza in mod frecvent afectiuni oculare, mai ales la persoanele purtatoare de lentile de contact sau ochelari, incepand cu sindromul de ochi uscat si pana la aparitia conjunctivitelor.’

(Sursa: reginamaria.ro)