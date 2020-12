A pus miere și maca în cafea, apoi a băut timp de o săptămână. Ce s-a întâmplat apoi e uluitor

Ce se întâmplă dacă bei cafeaua cu miere și maca? Un om a făcut experimentul acesta preț de o săptămână. Ce s-a întâmplat la finele perioadei alese? Nu ar fi crezut așa ceva.

Experiment: a băut cafea cu miere și maca timp de o săptămână

Cafeaua obișnuită poate să fie rapid transformată într-o băutură delicioasă și sănătoasă. Aceasta trebuie consumată ca atare cu moderație, pentru că doar așa poate aduce beneficii sănătății. În combinație cu alte ingrediente naturale chiar devine un remediu natural pentru creșterea libidoului. Maca e o plantă rădăcinoasă din America de Sud care se regăsește în magazine sub formă de pulbere. Studiile arată că pudra îmbunătățește fertilitatea și menține echilibrul hormonal. De asemenea, e recunoscută pentru o mai bună performanță fizică. Pudra magică are peste 20 de aminoacizi, opt aminoacizi esențiali, proteine și vitamina C și se poate păstra cu lejeritate la frigider.

Alte ingrediente potrivite de pus în cafea sunt: scorțișoară, pudră de cacao sau miere. „Reţeta de cafea afrodiziacă: De 2-3 ori pe săptămână, adaugă în ceaşca ta cu cafea următoarele ingrediente. Gustul va fi la fel de bun, iar aromele – mult mai pregnante. Aşa cum au menţionat cei de la Femmeactuelle.fr, pune în ceaşca cu cafea 1 linguriţă pudră de cacao, 2 linguri lapte (după preferinţă), 1 linguriţă pulbere de maca, ½ linguriţă pudră de scorţişoară şi miere de albine, după gust. Amestecă şi te poţi bucura de “poţiunea magică”, arată clickpentrufemei.ro

Curiozități despre cafea

1. Sunt 2 tipuri de boabe de cafea: Arabica și Robusta

În general, arborele de cafea se cultivă pe o rază de 1.000 de mile în jurul Ecuatorului, de la Tropicul Cancerului în Nord, până la Tropicul Capricornului în Sud. Există două tipuri de boabe de cafea ce sunt folosite la prepararea cafelei comercializate – Robusta și Arabica. Robusta are condiții propice la altitudini mai joase, în timp ce Arabica este adaptată la altitudini mai înalte. Arborii de cafea produc în medie 2 până la 4 kilograme de fructe și un bun culegător poate recolta 45 până la 90 de kilograme de fructe de cafea pe zi; din care vor fi produse 18 kilograme de boabe de cafea.

2. Cafeaua se cultivă în peste 50 de țări din întreaga lume și este cea mai vândută marfă din lume, după petrol.

Principalele țări furnizoare de cafea sunt Brazilia, Columbia și Vietnam. Cafeaua Arabica reprezintă aproximativ trei sferturi din cafeaua cultivată în întreaga lume. Este cultivată în toată America Latină, Africa Centrală și de Est, India și în Indonezia. Cafeaua Robusta este cultivată în Africa de Vest și Centrală, în toată Asia de Sud-Est și în Brazilia. Brazilia este cea mai mare națiune exportatoare de cafea, iar Vietnamul și-a triplat exporturile între 1995 și 1999 și a devenit un producător important de boabe Robusta. (Sursa: retail-fmcg.ro)