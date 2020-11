A pus bicarbonat de sodiu în miere și s-a dat pe față cu soluția. Efectele uimitoare s-au observat imediat

Medicii specialiști spun că în fiecare zi trebuie să ne îngrijim tenul dacă dorim ca acesta să rămână luminos și să nu-și piardă din elasticitate. De pildă, medicul nutriționist Camelia Rotaru este de părere că cele mai bune remedii naturale pentru a avea un ten sănătos sunt cele bazate pe ulei de cocos, lămâie, miere și bicarbonat de sodiu.

Tratament pentru ten sănătos și luminos: pasta din bicarbonat de sodiu și miere

Medicul spune că uleiul de cocos are proprietăți hidratante și antibacteriene, astfel că poate înlocui fără probleme orice cremă. Acidul citric și acidul malic din lămâie reprezintă combinația perfectă atunci când se vrea înlăturarea celulelor moarte și reînnorirea celulară. La rândul ei, mierea are proprietăți calmante, tonifiante, curăță bine porii, elimină impuritățile și revitalizează pielea feței. Cât despre vestitul bicarbonat de sodiu, acesta are un efect extraordinar asupra tenului, ajută la înlăturarea celulelor moarte, are efect exfoliant și luptă împotriva acneei.

Rețetă

Amestecați 4 linguri de bicarbonat de sodiu cu o lingură de miere și două lingurițe de apă. Aplicați pasta pe ten întinzând-o pe toată fața, evitând zona ochilor, apoi lăsați să acționeze timp de 15 minute. În cazul în care simțiți un mic disconfort, cum ar fi niște furnicături, nu vă speriați, căci astfel funcționează crema. După ce timpul a trecut, ștergeți surplusul cu un prosop umed și clătiți cu apă. Tratamentul se poate repeta de 2-4 ori pe săptămână pentru a obține rezultatele dorite.

Masca de bază – bună pentru orice tip de ten. Ai nevoie de doar trei ingrediente

„Punem un gălbenuș, un pic de argilă – argila este de preferat să fie verde; este un ingredient care are în ea toată inteligența universului, știe singur să omoare factorii patogeni – și iaurt de capră. Mie îmi place să fac o mască mai fluidă, deci vâscozitatea ei să nu fie lichidă în mod complet. Dacă vreau să obțin o mască așa, întotdeauna mă joc cu factorul solid, adică argila. Ea poate fi aplicată de la copii de 12-13 ani și până la străbunica.

Este o mască ce hrănește pielea, o ajută să treacă la ziua de mâine. Singurul lucru care se cere înainte este ca să cureți pielea înainte, pentru ca apoi să absoarbă toatele ingredientele din mască”, a explicat Thea Haimovitz, specialist în dermato-cosmetică, la emisiunea ”Vorbește lumea”.