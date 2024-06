A murit un celebru cântăreț la doar 26 de ani. A fost ucis de ziua lui de naștere, ce a făcut Julio Foolio înainte de tragedie

Un celebru cântăreț a fost ucis în ziua în care împlinea 26 de ani! Cu doar câteva ore înainte de tragedie, rapperul îi mulțumea lui Dumnezeu pentru încă un an. Moartea acestuia, care are un milion de urmăritori pe Instagram , a fost confirmată de avocatul său.

Rapperul Julio Foolio a murit

Este vorba despre Julio Foolio, pe numele real Charles Jones. Artistul a murit la vârsta de 26 de ani, după ce a fost împușcat în Florida (SUA), în timp ce își sărbătorea ziua de naștere. Avocatul său, Lewis Fusco, susține că rapperul a fost împușcat mortal în parcarea unui hotel Holiday Inn din Tampa.

Iubita lui Julio Foolio, Mani, a confirmat decesul acestuia pe internet: „Voi toți mi-ați luat iubitul de lângă mine. I hate y’all & I won’t be the only one crying”.

Poliția din Tampa a răspuns la un apel la 911 cu privire la o împușcătură pe 11606 McKinley Drive, la aproximativ 4:40 dimineața. Potrivit presei locale, trei persoane au fost rănite și alta a fost ucisă în incidentul armat din fața unui hotel din Tampa. Rapperul Julio Foolio este cel omorât. Celelalte victime au ajuns la spital și sunt în afara oricărui pericol.

Cu câteva ore înainte de tragedie, Julio Foolio i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru încă un an.

„Doamne, mulțumesc că mi-ai permis să sărbătoresc o altă zi de naștere”, a scris el pe X. „Apreciez toate urările de ziua mea de naștere”, a completat Julio Foolio.

Foolio a mai fost împușcat și în trecut, dar a supraviețuit. Popularul rapper din Jacksonville a fost ținta a numeroase împușcături în trecut, cea mai recentă având loc cu doar opt luni în urmă, în octombrie 2023, într-un alt atac. Înainte de asta, el a fost rănit și pe 8 noiembrie 2021.