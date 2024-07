A murit ultimul membru al trupei The Four Tops. Ce s-a ales de regretatul cântăreț Abdul Fakir

Doliu în muzica internațională. Abdul ”Ducele” Fakir, ultimul membru supraviețuitor al legendarului grup Motown, The Four Tops, a murit la vârsta de 88 de ani. Născut din părinți imigranți etiopieni și bangladeshi, Fakir a crescut în Detroit, într-un cartier periculos, dar plin de cultura muzicală vibrantă a orașului.

Cine a fost Abdul Fakir

Grupul The Four Tops a fost format la sfârșitul anilor 1950, incluzându-i pe Levi Stubbs, Renaldo „Obie” Benson, Lawrence Payton și Abdul Fakir. Deși și-au găsit succesul abia la începutul anilor 1960, trupa a devenit rapid una dintre cele mai emblematice formații ale erei Motown.

Cu hituri clasice precum „Reach Out I’ll Be There,” „Baby I Need Your Loving,” și „I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch),” The Four Tops au lăsat o amprentă de neșters în industria muzicală.

Contribuția la muzică și moștenirea

Abdul Fakir și colegii săi de trupă au cântat împreună timp de aproape patru decenii, până la moartea lui Lawrence Payton în 1997.

După pierderea lui Renaldo ”Obie” Benson în 2005 și a lui Levi Stubbs în 2008, Fakir a rămas singurul membru fondator al grupului. Cu toate acestea, el a continuat să onoreze moștenirea trupei, performând până la sfârșitul anului 2023 și retrăgându-se oficial anul acesta.

Familia lui Fakir a confirmat că acesta a murit din cauza unei insuficiențe cardiace în casa sa din Detroit. Într-un comunicat emoționant, aceștia au exprimat durerea lor pentru pierderea unei icoane muzicale și au subliniat impactul pe care Fakir l-a avut asupra vieților multor oameni de-a lungul unei cariere de 70 de ani.

”Fiind ultimul membru fondator în viață al emblematicului grup muzical The Four Tops, ne găsim consolare în moștenirea lui Duke care trăiește prin muzica sa pentru generațiile viitoare,” a spus familia sa.

Impactul senzațional al trupei The Four Tops

The Four Tops au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame în 1990, un moment care a marcat recunoașterea oficială a contribuției lor la muzica mondială. Artistul Stevie Wonder a lăudat grupul, afirmând:

”Lucrurile pe care le iubesc cel mai mult la ei e că sunt foarte profesioniști, se distrează cu ceea ce fac, sunt foarte iubitori, au fost întotdeauna domni.”

Această apreciere reflectă nu doar talentul lor muzical, ci și personalitățile lor calde și abordabile. Grupul a reușit să aducă o schimbare semnificativă în peisajul muzical, combinând armonii vocale puternice cu o energie inconfundabilă și o prezență scenică carismatică.

Muzica lor a inspirat și a unit oameni din diverse culturi și generații, iar moștenirea lor continuă să influențeze artiști și fani deopotrivă.

A avut o familie numeroasă, cu 6 copii și 19 nepoți

Moartea lui Abdul „Duke” Fakir marchează sfârșitul unei ere pentru The Four Tops și pentru întreaga comunitate Motown.

Cu toate acestea, muzica și impactul lor rămân vii, oferind inspirație și bucurie generațiilor viitoare. Fakir nu a fost doar un muzician talentat, ci și un simbol al perseverenței și al pasiunii pentru muzică, lăsând în urma sa o moștenire care va dăinui în inimile fanilor din întreaga lume.

Regretatul cântăreț este plâns de familia sa, lăsând în urmă o soție îndurerată, alături de 6 copii și 19 nepoți.