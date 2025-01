A murit artista Linda Nolan. Solista grupului The Nolans a pierdut lupta cu o boală grea, după două decenii

Linda Nolan, una dintre vocile iconice ale grupului pop The Nolans, a murit la vârsta de 65 de ani, după o luptă lungă și curajoasă cu cancerul. Artista, cunoscută pentru spiritul său luminos și determinarea sa, și-a petrecut ultimele decenii încercând să inspire speranță și putere celor din jur.

Linda Nolan, un simbol al muzicii disco

Linda Nolan a cunoscut faima împreună cu surorile sale în anii 1970, când grupul The Nolans a devenit celebru la nivel internațional. Hituri precum ”I’m In The Mood for Dancing”, ”Gotta Pull Myself Together” și ”Attention to Me” au cucerit topurile, iar formația a vândut peste 30 de milioane de discuri în întreaga lume.

Linda Nolan a părăsit grupul în 1983, dar a revenit alături de surorile sale pentru spectacole memorabile de reuniune. Dincolo de cariera muzicală, artista a avut succes și în teatru, jucând într-o producție din West End, ”Blood Brothers”.

De asemenea, a fost editorialistă pentru Daily Mirror și autoarea unui best-seller de memorii, în care și-a povestit lupta cu boala și momentele dificile din viață.

S-a luptat cu cancerul timp de două decenii

Diagnosticul de cancer la sân al artistei a venit în 2005. După o perioadă de remisie, boala a recidivat, afectându-i creierul în 2023. Cu toate acestea, Linda Nolan a refuzat să se lase învinsă, păstrându-și optimismul și energia.

”Am crezut că cea de-a 60-a aniversare a mea va fi ultima, dar sunt încă aici, cinci ani mai târziu. Este ușor să te lași copleșită, dar eu încă merg mai departe”, declara ea recent pentru Mirror.

Chiar și în ultimele zile, Linda Nolan a rămas activă pe rețele sociale. Pe platforma X, ea și-a actualizat poza de profil cu mesajul: ”Trăind cu cancer, NU luptând sau murind din cauza lui”. Din păcate, starea ei de sănătate s-a deteriorat rapid, iar la doar câteva zile după o criză respiratorie, Linda Nolan a murit.

”Linda era un far de dragoste”

Coleen Nolan, sora sa și colega de trupă, a descris pierderea ca fiind ”complet devastatoare”.

”Linda era un far de dragoste, bunătate și putere. Spiritul, umorul și râsul ei erau contagioase. Prezența ei putea lumina orice cameră”, a scris Coleen pe Instagram.

Moartea artistei a fost anunțată public și de prezentatoarea Christine Lampard, într-un episod al emisiunii ”Loose Women” de la ITV.

”Este o veste foarte tristă”, a spus aceasta, reflectând asupra moștenirii artistice și umane pe care Linda Nolan a lăsat-o în urma sa.

