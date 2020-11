A murit actorul Vladimir Găitan. Tragedie fără margini în România

”M-ati surprins putin. Am fost colegi de scena, am jucat 15 ani o piesa de mare succes, am filmat impreuna la Filmul Poker. A fost un om plin de umor. Nu era de acord cu cei care faceau lucruri nepermise. Din păcate ne stingem generații după generații și este un mare păcat. Din pacate, s-a chinuit foarte mult cu boala. Avea un cancer limfatic și bănuia că îl are de la Cernobîl. Din păcate, nu ne ocolește boala”, a declarat actorul Valentin Teodosiu, la Realitatea Plus.

”Rămâne un model pentru ce înseamnă filmul românesc”, a declarat actorul Ion Haiduc, la același post de televiziune.

”Mă simt boșorog”