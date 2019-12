A înghețat acum 18.000 de ani: povestea ciudată a cățelușului din permafrost

Încălzirea globală scoate la iveală creații dispărute în urmă cu zeci de mii de ani, dacă nu mai mult. Aceasta este și povestea cățelușului de 18.000 de ani care este un mister pentru cercetători.

Permafrost face referire la un teritoriu înghețat din lume care nu suferă nicio transformare pe parcursul anului. Nu se topește vara și nici nu se îngroașă sau se subțiază iarna. Pentru că se află în acest stadiu de zeci de mii sau chiar sute de mii de ani, poate găzdui vietăți care nu mai există la ora actuală, datorită procesului de selecție naturală.

Din cauza încălzirii globale însă, anumite zone din permafrostul siberian s-au topit însă, iar vietăți precum un cățeluș înghețat în urmă cu 18.000 de ani au ieșit acum la suprafață. Animalul din imaginile alăturate a fost găsit în urmă cu ceva timp în vecinătatea râului Indigirka din Siberia, la nord est de Yakutsk.

Conform unui reportaj din The Siberian Times, cățelușul este studiat la Centrul de Paleogenetică din Suedia. Avantajul permafrostului este că înghețarea ajută la conservarea foarte eficientă a vietăților, exact cum au fost ele pe vremea când erau în viață. Blana animalului este intactă, dinții la fel. Partea ciudată este că nimeni nu știe din ce specie face parte. Nu este nici măcar clar dacă vorbim de un lup sau un câine.

Chiar și așa, creația este fascinantă. Deși nu mai este în viață, a primit numele de Dogor, prieten în limba Yakut. Știm este este mascul și cam atât. Oamenii de știință încearcă acum să stabiliească dacă este strămoșul unei specii existente de animal sau face parte dintr-o cu totul altă categorie de vietăți.

We now have some news on the 18,000 year old #wolf or #dog puppy.

Genome analyses shows it’s a male. So we asked our Russian colleagues to name it…

Thus, the name of the puppy is Dogor!

Dogor is a Yakutian word for „friend”, which seems very suitable. pic.twitter.com/epIz8mEpVW

— Centre for Palaeogenetics (@CpgSthlm) November 25, 2019