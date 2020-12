A început războiul între AUR și Mihai Gâdea. Ce s-a întâmplat după ce Sinteza Zilei s-a difuzat ieri

Miercuri, Claudiu Târziu, președintele A.U.R., a fost invitat de Mihai Gâdea la Antena 3, la emisiunea Sinteza Zilei. De asemenea, la dezbatere a fost invitat și Vasile Dâncu, de la PSD, Emanuel Ungureanu, de la USR-PLUS, jurnalistul Dan Andronic sau Mihai Ciuvică, iar discuțiile au fost foarte aprinse între invitaț. Claudiu Târziu spune acum că a fost ultima dată când mai merge la emisiunea lui Mihai Gâdea.

A început războiul între AUR și Mihai Gâdea

„Boxul e șah cu pumnii. Politica este box cu vorbe. Eu am făcut și box, am jucat și șah. Insa, pentru a te putea manifesta, este nevoie de un arbitru – taman ce nu a fost Mihai Gidea, in emisiunea lui de ieri, de la Antena 3, în care am fost invitat.

Mă uitam uimit la inconștientul rujat, vopsit și pomadat ca o cocota masculina.

Iar Ungureanu de la USR e atît de subțirel la minte încît, în pauză, căuta pe net ce înseamnă cuvîntul zelot. Și deși a văzut că am dreptate, continua să spună că nu am folosit bine cuvîntul. Ce nu am apucat să-i spun clar în emisiune este că religia pe care o slujește extrem e satanismul neomarxist. Am spus ceva, dar ai sărit toți pe mine.

Nu am avut cu cine să mă confrunt. De unde se vede că USR încă nu ne ia în serios.

A fost prima și ultima oară cînd am mers la emisiunea lui Gidea. Pierdere de vreme, vorbărie calpă, obrăznicie din partea moderatorului”, „jurnalism” de ambuscada, cu vîrf de lance în măscăriciul de Ciuvică.

Nu există ternen de comparație cu prestația lui Razvan Dumitrescu, de la același post, care s-a purtat corect și civilizat. Prin urmare, nu judec Antenele pausal. Dar „Sinteza zilei” este nefrecventabila”, a declarat Claudiu Târziu, pe pagina sa de Facebook.

Ce este partidul A.U.R.

Alianța pentru Unirea Românilor (abreviată AUR) este un partid politic din România, care s-a înființat în septembrie 2019 de către activistul unionist și candidatul de la alegerile europarlamentare ale aceluiași an George Simion. Acest partidul propune o abordare contractualistă a politicii.[8] Are filiale în 22 de țări din Europa și America de Nord.

Partidul este considerat a fi de dreapta sau cel mai adesea de extremă dreaptă și promovează un mesaj antimaghiar, antioccidental⁠, unionist și antimască, potrivit wikipedia. ro.

De asemenea, partidul se auto-caracterizează ca fiind conservator, patriot, naționalist și unionist. AUR a negat că membrii partidului ar fi extremiști, însă s-a intitulat „radical, patriot și antiglobalist”.