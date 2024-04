A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul ce valorează peste 1,94 milioane de euro

Fericire uriașă pentru un român norocos! Reprezentanții Loteriei Române au anunțat că a fost câștigat marele premiu la Loto 6/49. Primele informații despre noul milionar, unde s-a jucat biletul ce valorează peste 1,94 milioane de euro.

A jucat și a câștigat! Câteva numere au transformat un român norocos în milionar, peste noapte. Reprezentanții Loteriei Române au anunțat că a fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, ce valorează peste 1,94 milioane de euro.

Instituția a dezvăluit că tichetul a fost jucat la o agenție din Sectorul 2 din București.

Norocosul jucător a folosit o schemă redusă cod 57, în total 22 de variante la Loto 6/49, plătind pentru biletul ce a ajuns să îi aducă o avere impresionantă puțin peste 150 de lei.

Norocul a fost, cu adevărat, de partea bucureșteanului, în condițiile în care, pe lângă premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au înregistrat și 20 de câștiguri de categoria a IV-a, în valoare totală de 600 de lei. Dacă adunăm, ajungem la un câștig total în valoare de 9.646.732,64 de lei.

Potrivit Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, marii câștigători au 90 de zile la dispoziție – de la data extragerii – să își revendice premiul.

„Acesta este al doilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49. Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 25.02.2024 si a fost in valoare de 36.450.832,24 lei.”