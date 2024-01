Românul care a câștigat 200.000 de euro la loto în Spania. A anunțat pe ce va cheltui banii

Primele declarații ale românului care a câștigat 200.000 de euro la loto în Spania. Cum a răspuns norocosul când a fost întrebat cum are de gând să cheltuie banii.

Primele zile ale anului 2024 au adus motive mari de bucurie pentru un român care locuiește în Spania. Bărbatul, care își încercase norocul la loto și la extragerile de Crăciun, a dat marea lovitură.

Românul care a câștigat 200.000 de euro la loto în Spania s-a prezentat pentru a-și ridica premiul în doar o oră de la momentul în care a fost publicat anunțul câștigului la loteria El Niño.

Biletul câștigător a fost cumpărat de român din barul din Viveiro, orașul în care este stabilit, acela fiind, de fapt, unicul bilet scos la vânzare în local.

Bărbatul este angajat în construcții și știe exact ce va face cu banii. Întrebat cum are de gând să cheltuie suma impresionantă, el a spus că, în primul rând, își va achita unele datorii, dar își va face și „ceva plăceri”.

A investit 200 de euro pentru a câștiga 200.000. În primăvară, avea de gând să vină în România, iar banii îi vor fi de mare ajutor.

„De data aceasta, am jucat doar 200 de euro, de Crăciun am dat mult mai mult dar nu am câștigat nimic.

În martie plănuiam să plec în România, acum o voi face cu mult mai multă ușurință”, a mărturisit acesta, potrivit La Voz de Galicia.