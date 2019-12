A făcut sau nu blat Viorica Dăncilă cu Klaus Iohannis, la prezidențiale? Explicațiile lui Codrin Ștefănescu

Codrin Ștefănescu, fostul secretar al PSD, a oferit o explicație ce ar să aibă rolul de a face lumină, în scandalul izbucnit recent în legătură cu un posibil blat, la alegerile prezidențiale. Înțelegerea ar fi fost făcută între Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis, candidatul PNL care a ieșit învingător în prezidențialele din 2019.

În urmă cu o zi, liderul PSD din Olt, Paul Stănescu, a afirmat că decizia Vioricăi Dăncilă de a intra în cursa pentru Cotroceni ar fi venit după o discuție cu actualul președinte, Klaus Iohannis. De aceea, Codrin Ștefănescu a luat atitudine și a decis să facă public ce se întâmplă cu adevărat legat de o posibilă întelegere între candidatul PSD la prezidențiale și Klaus Iohannis, care a triumfat în urma celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

În acest sens, Codrin Ștefănescu a avut o intervenție în scandalul din interiorul partidului de care aparține, menționând că între Dăncilă și Stănescu nu a existat niciun soi de înțelegere, cu privire la candidatura de la alegerile prezidențiale. Joi, șeful PSD Olt a anunțat că decizia Vioricăi Dăncilă de a intra în cursa electorală a venit după o discuție cu Klaus Iohannis.

„Nu a existat nicio întelegere între Viorica Dancilă și Iohannis! Nici urmă de blat! Și o spun chiar eu. Pentru că am fost în miezul acestei campanii și știu exact cât de mult ne-am luptat pentru victorie. Am fost învinși într-o competiție acerbă și ne-am recunoscut înfrângerea. Cu toții! Declarațiile lui Paul Stănescu nu au legăturā cu realitatea. Și nu înteleg încă cum de-a ajuns la concluzia asta. Sau cine i-a sugerat această idee bizară”, a fost declarația lui Codrin Ștefănescu, oferită pe contul său oficial deFacebook, potrivit știripesurse.ro .

„Nu înţeleg atitudinea domnului Stănescu şi dacă luăm tot firul evenimentelor vom vedea că nimic nu confirmă acest blat. Un preşedinte nu face un blat cu un premier atunci când îl dă jos de la guvernare, sau când îl jigneşte permanent sau când din trei în trei zile îi cere demisia, iar un candidat nu ar fi luptat atât cât am luptat eu în toate judeţele ţării pentru a avea un scor cât mai bun şi a câştiga alegerile prezidenţiale. (…) Am discutat cu domnul Iohannis, dar niciodată, absolut niciodată despre PSD. Nu mi-aş fi permis să fac acest lucru. Am avut discuţii şi despre preşedinţia rotativă, şi despre votul din diaspora, şi pe anumite lucruri legate de activitatea guvernamentală, am avut discuţii despre miniştrii pe care nu i-am avut în guvern, despre respectarea deciziilor Curţii Constituţionale. A fost o discuţie între premier şi preşedinte, nu între preşedinte şi liderul unui partid politic, pentru că niciodată nu aş fi făcut acest lucru”, a fost declarația oferită de Viorica Dăncilă, pe un post de televiziune.