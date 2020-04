Numărul infectărilor, respectiv numărul deceselor cauzate de coronavirus, în India, sunt mici, comparativ cu alte ţări, mai ales dacă se ţine cont că ţara are cu mult peste un miliard de locuitori. Până acum, India a raportat puţin peste 900 de decese cauzate de COVID-19.

A doua cea mai populată țară din lume are un număr foarte mic de infecții cu noul virus. Cum se explică

Cu o populaţie de un miliard de oameni, în India, la două luni distanţă după primul caz de coronavirus, numărul de persoane infectate a ajuns la 29.000 de mii. De asemenea, numărul morţilor provocate de coronavirus este de aproximativ 900 de victime. BBC scrie că este un adevărat „mister în privința ratei reduse de decese din India„. India are o rată a mortalităţi mult mai mică, comparat cu marile oraşe europene.

Mulți oameni de ştiină și medici susţin că blocajul total al Indiei, care durează de mai bine de o lună, ar fi putut menține sub control numărul de infecții și decese provocate de virusul ucigaş. Lancet, o revista medicală, a titrat că „blocarea are deja efectul dorit, de aplatizare a curbei epidemice”.

India are o populaţie preponderent tânără

Alții consideră că populația predominant tânără din India a făcut ca rata mortalităţii să se menţină scăzută. Se cnoaşte deja faptul că persoanele în vârstă prezintă un risc crescut de deces din cauza infecției cu coronavirus. Alte voci susţin că în India ar fi o tulpină a virusului mai puţin virulentă şi că este posibil ca şi vremea caldă să contribuie din plin. Nimeni nu a făcut vreun studiu.

„Pentru a fi total sincer, nu știu și lumea nu știe răspunsul”, a declarat pentru jurnalistul Barkha Dutt medicul și oncologul american de origine indiană Siddhartha Mukherjee.

„Este un mister. O parte din mister vine in faptul că nu facem suficiente testări. Dacă am testa mai mult, atunci am ști răspunsul”, a mai declarat acesta.