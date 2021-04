A doua cea mai importantă femeie din viața lui Fuego: ”Am protejat-o în ultimul an”

Fuego a publicat o imagine, pe contul de Facebook, cu ”Bubulina”, a doua cea mai importantă femeie din viața sa. „Ea e limanul, e locul în care există în permanenţă un dor de mine.”

”Bubulina”, a doua cea mai importantă femeie din viața lui Fuego

Am văzut-o pe mama lui Paul Surugiu, cunoscut ca Fuego, dar iată cum arată bunica lui. Cântărețul o alintă ”Bubulina”. Acesta a vizitat-o recent și cu ocazia Paștelui, dar și pentru a o celebra pentru cei 86 de ani împliniți. Cu acest prilej, interpretul a publicat un mesaj emoționant pe contul personal de Facebook, alături de o imagine cu această, în care îi spune cât de mult o prețuiește.

„Fiecare clipă alături de bunica mea, acum, la cei 86 de ani ai săi, este o continuă binecuvântare. Am protejat-o în ultimul an şi ne-am văzut rar. Dar Paştele înseamnă, dincolo de orice altceva, bucuria de a fi alături de oamenii dragi. Bunica mea are chipul brăzdat de ani, are taine în ochi şi rugăciuni pe buze.

Are o viaţă care-i perfectă pentru un roman, dar nu se lasă nici acum. Puterea ei mă uimeşte de fiecare dată şi lecţiile de voinţă şi de omenie pe care mi le oferă sunt de nepreţuit. Bubulina mea este omul care a trăit intens, care a muncit, care a crescut doi copii speciali, pe unul dintre ei pierzându-l acum trei ani, prematur, la doar 58 de ani.

Bunica e limanul, e locul în care există în permanenţă un dor de mine, e acel acasă pe care-l preţuiesc nespus şi care înseamnă rădăcini, înseamnă moralitate, demnitate şi simplitate”, a scris Fuego pe rețeaua de socializare.

Fanii au complimentat-o

„Sărbători cu sănătate, vă doresc și vă îmbrățișez cu tot dragul!/ Bucura-te de darul cel mai de pret-bunica draga inimii tale Paul! ai mei bunici sunt in stele…si tare imi este dor de ei./ Bună dimineața Paul!O poză superbă să fiți sănătoși și sărbători fericite! Duminică voi fi alături de voi la ora 15 pe TVR 2!/ Mă înclin cu pietate în fața amândurora!

Dumnezeu să vă țină sănătoși, să vă dea multe prilejuri de îmbucurare în fiecare zi, și să vă binecuvânteze împreună cu cei dragi! La mulți ani, senini și plini cu trăiri esențiale/ O poză superbă,sa-ti trăiască bunica și să vă bucurați cât mai mult timp unul de celălalt!!!Sărbători pascale binecuvântate!❤🌹”, sunt câteva dintre comentariile admiratorilor săi.