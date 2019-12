A demisionat după 24 de ani de carieră în PRO TV. Motivul neașteptat pentru care a luat în sfârșit decizia

2019 va fi desemnat anul plecărilor de la PRO TV. Andreea Esca, Elena Lasconi și Florin Busuioc sunt ”dinozaurii” acestei stații. Primele două personalități enumerate au petrecut câte 24 de ani în casa PRO, iar acum una dintre ele se desparte de aventura începută în 1 decembrie 1995 pe micile ecrane pentru un motiv neașteptat.

Anul 2019 va rămâne pentru PRO TV ca un an al plecărilor în masă. De această dată, este vorba despre Elena Lasconi, una dintre cele mai apreciate vedete ale stației. După 24 de ani de la postul unde s-a consacrat, jurnalista se va îndrepta spre o altă sferă. Lasconi a vorbit în detaliu despre motivele care au determinat-o să renunțe la lumina reflectoarelor pentru o carieră în administrația publică.

Elena Lasconi a ajuns la PRO TV București după mineriada din 1999, unde a fost prezentatorul de dimineață și prânz al Știrilor stației. Mai apoi, a fost corespondent special și de război. A transmis de la cutremurul din Turcia din 1999 și a fost unul dintre corespondenții care au transmis informații despre vizita Pepei Ioan Paul al Doilea și eclipsa de Soare din 1999. Toate rămân amintiri, căci viitorul o duce către candidatură. Lasconi intenționează să devină primar al orașului Câmpulung Muscel.

Punându-i-se adevărul în față, anume faptul că dorința sa de a candida la Primărie va implica și renunțarea la televiziune, jurnalista a afirmat că va face acest pas la începutul anului următor. „Cel mai probabil, voi face acest pas la începutul anului următor. E un drum cu sens unic, e nevoie de sacrificii, dar cred în el…mai mult decât m-aş fi aşteptat când mi-a răsărit în treacăt această idee. Este mult de muncă la Câmpulung, dar sincer abia aştept. Şi, da, dacă voi fi aleasă, o să preiau Primăria în faliment”, a declarat Lasconi pentru Adevărul.

Întrebată dacă va candida ca independent sau susținută de un partid, vedeta PRO TV a răspuns: „Sunt o persoană raţională. Ca independent nu am nicio şansă în momentul ăsta. Ce vreau să reţii însă este că visul meu nu e să mă instalez pe un fotoliu, să-mi pun broşă (he, he!) şi să dau bine în poză. Chiar vreau să fac treabă! Pot, ştiu şi vreau! Eu am lucrat toată viaţa în echipă. Ca să fii primar şi să schimbi lucrurile, trebuie să treci proiectele prin Consiliul Local. Şi acolo ai nevoie de susţinere de mai mult de 50%. Doar dacă faci parte dintr-un partid, adică această echipă cu acelaşi crez ca al tău, poţi să mişti lucrurile”.