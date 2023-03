A dat gol cu FCSB și visează să se întoarcă la PSG. „Neymar avea un stil vestimentar exotic”

Virgiliu Postolachi a fost unul dintre oamenii care au pus umărul la succesul formației UTA în duelul cu FCSB din etapa trecută. A marcat golul care i-a adus echipa în avantaj și a ajuns la șase reușite în SuperLiga României, dar speră să joace tot mai bine, iar prestațiile bune să-l readucă la formația franceză PSG. Atacantul a acordat un interviu în exclusivitate pentru playsport.ro în care a dezvăluit care sunt planurile lui.

Virgiliu Postolachi a fost omul decisiv în meciul UTA – FCSB 3-1, de etapa trecută. A intrat în minutul 56, la scorul de 1-1, iar opt minute mai târziu și-a adus echipa în avantaj. Este golul său cu numărul șase în SuperLiga României pentru atacantul care în anul 2019 împărțea vestiarul cu Neymar, Cavani și Rabiot la formația PSG.

„Eram în Singapore, la International Champions Cup. În prelungirile partidei cu Atletico Madrid, când scorul era 2-2, am driblat un adversar și am prins plasa laterală cu un șut perfect. Am reușit golul victoriei și am primit trofeul pentru jucătorul meciului. Eram în al 9-lea cer, a fost momentul meu de glorie într-un vestiar cu multe celebrități”, a rememorat Postolachi, în exclusivitate pentru playsport.ro, momentul său de glorie de la echipa din Franța.