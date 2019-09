A crezut că e doar obosită, dar nu a fost așa. Ce diagnostic i-au pus medicii Oanei Roman

Oana Roman a avut nevoie de îngrijiri medicale în timp ce se afla la botezul fetiței Gabrielei Cristea, pe 6 septembrie. Fosta prezentatoare TV a pus totul pe seama oboselii, dar nu a fost așa, întrucât vedeta a stat în spital din ziua evenimentului și până luni, 9 septembrie. Ce diagnostic a primit vedeta?

Oana Roman a participat vineri seară, 6 septembrie, la botezul mezinei prietenei sale Gabriela Cristea. În timpul evenimentului a acuzat stări de rău, crezând că este vorba doar despre multă oboseală acumulată, dar a fost mai rău de atât. Fosta prezentatoare de televiziune a avut nevoie de îngrijiri medicale din timpul botezului și până luni, 9 septembrie, zi în care a fost externată din spital.

Soțul ei, Marius Elisei, a fost cel care a dus-o la cea mai apropiată unitate spitalicească, după ce Oana explicase că pe parcursul zilei s-a simțit extrem de rău. După două zile în care a fost pe mâna medicilor, vedeta s-a simțit mai bine, așa că medicii i-au dat voie să plece acasă. Bucuria a fost mare nu numai pentru că se întorcea la familia sa, ci și pentru că a putut fi alături de Izabeta, micuța ei, în prima zi de școală.

Diagnosticul pus de doctori a fost amigdalită, pe care Oana se pare că a luat-o de la fata ei, ea având sistemul imunitar scăzut din cauza oboselii.

„Am avut o amigdalită pultacee. Am luat-o în urma faptului că sistemul meu imunitar a scăzut. Am luat-o de la Iza. Am dormit, m-am odihnit”, a spus fosta prezentatoare TV.