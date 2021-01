A consumat mămăligă zilnic, timp de o lună. A rămas uluită de schimbarea majoră văzută apoi

Ce s-a întâmplat după ce a făcut acest experiment? Un om a mâncat mămăligă zilnic, preț de o lună. Ce a văzut după l-a lăsat șocat. Care au fost rezultatele acestui obicei și ce a observat imediat?

Ce se întâmplă dacă mănânci mămăligă zilnic?

Mămăliga e unul din preparatele românești care nu lipsește de pe masă atunci când vine vorba de ciorbe, mâncăruri cu un pește gras, tradiționalele sarmale sau tochituri. Unii oameni au înlocuit pâinea cea de toate zilele cu produsul din făină de mălai, lucru care e mult mai benefic organismului.

Țăranii făceau asta la începuturi, mai cu seamă când practicau munca la câmp. E plină de vitamine și e recomandată persoanelor care suferă de boli de plămâni, afecțiuni ale căilor respiratorii sau anemiilor.

Făina de porumb e recomandată fiind mai sănătoasă, iar însuși porumbul e renumit pentru abundența de acizi grași nesaturați, dar mai conține și multe hidrocarburi, amidon, albumine, vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu și fibre.

Ce alte beneficii mai are?

Dacă o consumi frecvent, scapi de stres, arată specialiștii. Vitaminele B ajută la o mai bună funcționare a sistemului nervos, a mușchilor, a inimii și a producției de globule roșii. E foarte simplu să o introduci în meniul tău, mai ales că se potrivește multor feluri de mâncare.

Desigur, te ajută dacă vrei să scapi și de câteva kilograme în plus, iar pe lângă consumul de mămăligă să renunți la feliile de pâine atunci când mai simți nevoie. Vei vedea imediat o diferență!

Informații nutriționale

„Mamaliga facuta acasa, cu apa si sare, in niciun caz cu unt sau ulei, are 73 de calorii/ portie, in conditiile in care o portie are ½ cana de mamaliga. Aceasta portie contine si 16 grame de corbohidrati, dar si 1,5 grame de fibre. La capitolul grasimi, mamaliga se mandreste cu 1 gram de grasimi/ portie. Mamaliga are un continut bogat de vitamine si minerale precum vitamina B, vitamina A, vitamina E, fier, calciu, magneziu, fosfor, sodiu si zinc.

Malaiul este, de asemenea, si o sursa excelenta de carotenoizi naturali, antioxidanti de pret pentru sanatate. Specialistii sustin chiar ca acest tip de carotenoizi, proveniti din malai, sunt mult mai usor de digerat in comparatie cu cei ce provin din morcovi sau spanac. Acesti antioxidanti sunt solubili in grasimi, ceea ce inseamna ca sunt mai usor de digerat atunci cand sunt consumati alaturi de grasimi. Cu toate ca este o sursa excelenta de nutrienti, mamaliga este saraca in carbohidrati”, arată doc.ro.