A cerut-o de soție! Nuntă mare în familia foștilor concurenți de la Exatlon România

Concursul ”Exatlon România” a schimbat traiectoriile celor care i-au acceptat provocările. Unii au învățat ce înseamnă recunoștința, alții au simțit dorul ori au deprins că fericirea nu stă în lucrurile materiale, după cum au declarat cei mai mulți dintre concurenți de-a lungul sezoanelor. În schimb, unii și-au găsit perechea. Deși parte a sezoane diferite, destinul i-a adus împreună, iar recent au acționat odată cu voia lui, ducându-și relația la un alt nivel.

Nuntă în familia Exatlon. Doi foști concurenți se vor căsători

Mădălina Vlad și Ciprian Mariș, Faimoși din sezonul doi și trei, au decis să-și ducă relația la un alt nivel. Pentru că sportivul își dorea ca marele moment să fie unul cu totul special, astfel ca logodnica sa să nu-l poate uita vreodată, a apelat la Inspectoratul de Poliție al județului Cluj.

„Am vorbit cu nașul meu, el s-a ocupat de tot. Am vrut să îi fac o surpriză, așa că am apelat la Poliție. Mzai exact, am decis să organizăm un hold-up, să o ridice, să o verifice în trafic, le-am dat toate datele. Atunci când a fost nevoie, am apărut eu cu florile și cu inelul. Mădălina tremura toată, mi-a și spus că tremură, era foarte agitată cîă Poliția a controlat-o la sânge, dar s-a liniștit. A spus Da, din fericiure, altfel o lăsam la poliție”, a spus Faimosul pentru WOWbiz.

Cât despre cum a trăit el momentul: „Nu pot să zic că nu am avut emoții, este un moment care nu poate fi uitat. Da, am decis că este momentul să ne căsătorim, ne înțelegem perfect, ne iubim, știm și bune, și rele unul despre celălalt. Suntem pregătiți pentru acest pas, acum trebuie însă să mai stabilim detaliile nunții. Dacă nu mă omoară Mădălina când ajung acasă, după ce i-am făcut înscenarea, la anul vom avea nuntă. Dar sunt convins că e și ea fericită, așa cum am fost eu când a acceptat să devină soția mea, deci, cred eu, voi scăpa de o bătaie”.

„Mă bucur că trăiesc o poveste frumoasă”

Cei doi se cunosc de multă vreme, ba chiar au dat și examenul de Bacalureat împreună, acum 10 ani, dar nu le-a fost dat să se zărească de atunci. Apoi, după ce aventura Exatlon s-a terminat pentru ambii, s-au întâlnit la o gală de MMA, moment în care li s-au aprins călcâiele unul pentru celălalt.