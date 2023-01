A cerut divorț a doua zi din cauza tortului de nuntă. Cum a făcut-o de râs în fața invitaților

Momentul marelui „DA” rostit în fața rudelor este întotdeauna unul de neuitat, devenind o amintire superbă sau, în unele cazuri, nu tocmai plăcută. O mireasă a cerut divorț a doua zi din cauza tortului de nuntă. Care a reușit proaspătul ei soț să o umilească sub privirile uimite ale tuturor invitaților.

Se cunosc, se plac, se îndrăgostesc, apoi încep să își imagineze viața împreună. După cererea în căsătorie, cei doi logodnici încep să pună la cale nunta. De la rochia de mireasă, costumul mirelui, localul, lista invitaților, muzica, primul dans, până la meniu și, desigur, tortul de nuntă, totul este plănuit în cel mai mic detaliu pentru ca marele eveniment să fie unul de neuitat.

De neuitat a fost și pentru o mireasă care și-a povestit experiența nefericită pe o platformă online.

Femeia a explicat că singura regulă pe care l-a rugat pe logodnicul ei să o respecte a fost aceea de a nu o mânji pe față cu tortul de nuntă.

Când au ajuns la momentul tăierii tortului, mirele nu doar că a uitat ce îl rugase mireasa, dar i-a împins capul cu totul în prăjitura creată special pentru petrecere.

Nu i-a păsat. În schimb, m-a prins de ceafă și mi-a băgat capul în tort. Totul a fost premeditat, pentru că am aflat apoi că exista un tort de rezervă”, a povestit femeia.

Ne-am implicat amândoi în organizarea nunții . Fiecare a spus clar ce își dorește și ce nu. Eu am subliniat că nu vreau să mi se frece tort pe față la petrecere.

Căsătoria nu era visul meu, însă nu m-am opus niciodată ideii de a spune DA în fața altarului. Când iubitul meu m-a cerut de soție, am acceptat din toată inima.

Simțindu-se umilită de gestul celui care abia îi devenise soț, i-a spus chiar în acel moment că relația lor a ajuns la final. A doua zi, a cerut divorțul.

„Familia îmi spune că am reacționat exagerat pe fondul problemelor mele. Sufăr de claustrofobie după un accident de mașină în care am fost implicată acum câțiva ani. Am simțit o teamă uriașă în momentul în care simțeam cum capul meu este împins în tort și ținut acolo”, a mai spus femeia.