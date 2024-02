A apărut un nou tip de carne. A fost creată în Dobrogrea: este de capră, dar are gust de vacă

După aproape 14 ani de cercetări și experimente, a apărut un nou tip de carne ce ar putea deveni, în viitor, o alternativă mai sănătoasă, mai gustoasă și, în primul rând, mai ieftină pentru români. Este vorba despre o carne de capră, dar care are gust de vacă.

După mai bine de un deceniu de muncă, o echipă de cercetători de la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Constanța a reușit să creeze singura rasă de capră de carne din România, pe care au numit-o Bocarp.

Ideea a pornit studiind realitatea pieței. În ultimele trei decenii, specia caprină, la noi în țară, a suferit „o cădere foarte mare”. Oamenii de știință și-au propus să îmbunătățească nu doar calitatea animalelor, dar și a producțiilor obținute de la ele.

În trecut, carnea de capră era numită „vaca săracului”. Cercetătorii din Dobrogea au vrut să distrugă acest mit, propunându-și să creeze o rasă de caprine cu o producție de carne superioară celor existente. Proiectul ambițios a început în 2010.

„Cea mai bună cale a fost crearea unei rase noi de capre prin încrucișare, utilizând caprele din rasa locală, care nu sunt productive dar conferă o rezistență și o adaptabilitate bună la condițiile de mediu din România, și o rasă perfecționată pentru producția de carne.

Ne-am informat și am ales o rasă din import care are o carne de o calitate foarte bună: Boer, din Republica Sud-Africană, pe care noi am adus-o, de fapt, din Anglia”, a explicat Radu Răducu, directorul institutului de cercetare, potrivit Adevărul.