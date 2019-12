A anunțat că e însărcinată. Ce se întâmplă acum în casa Puterea Dragostei

Puterea Dragostei are un nou motiv de bucurie! O concurentă din sezonul acesta a făcut anunțul cel mare: Este însărcinată! Simina a dat startul, iată cine este a doua norocoasă care și-a cunoscut tatăl copilului în cadrul show-ului iubirii!

O altă concurentă de la Puterea Dragostei a anunțat că este însărcinată

Cei care se bucură acum de o veste extraordinară sunt chiar Andra Voloș și Bogdan Mocanu. Deși s-a văzut că au avut nenumărate probleme în cuplu în timpul în care erau în casa Puterea Dragostei, se pare că în afara emisiunii se înțeleg de minune. Cei doi își petrec timpul exclusiv împreună, iar fericire le este mereu alături, după cum se poate vedea în clipurile și imaginile pe care le oferă fanilor. Andra a anunțat de curând faptul că este însărcinată.

Dacă Simina, fosta iubire a lui Jador, se gândește la botez și la nuntă, Andra trece prin primele senzații ale unei noi mămici. Deși este abia la început, pare că nu-și face griji de ceea ce va urma, iar relația pe care o are cu Bogdan Mocanu îi oferă încredere și stabiltate. „Da, sunt însărcinată, am păstrat această veste până am fost sigură!”, a fost mesajul prin care tânăra i-a anunțat pe fanii emisiunii de dragoste vestea că va deveni mamă.

Ce îi reproșează tatălui copilului?

Din păcate, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărturisit într-un live că problema care i-a făcut să se certe de multe ori în casă le dă și acum bătăi de cap. Se pare că gelozia fără margini a lui Bogdan încă o supără, dar aceasta îl iartă pentru că îl iubește.