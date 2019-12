A ajuns la 108 ani, iar secretul longevității sale este neobișnuit: abia acum l-a dezvăluit

Când depășești vârsta de 100 de ani, intri automat într-un club foarte select și majoritatea oamenilor vor să-ți cunoască secretul longevității, cum i s-a întâmplat și lui Dorothy Flowers.

Din totdeauna, oamenii au fost fascinați de persoanele cu vârste avansate. În continuare, reprezintă un mister motivul pentru care unii oameni reușesc să depășească pragul de 100 de ani și să fie cât se poate de lucizi și vioi. În mod evident, există un secret în spatele acestei performanțe și, de cele mai multe ori, implică o anumită dietă.

În cazul lui Dorothy Flowers, ajunsă de curând la vârsta de 108 ani, secretul ei a implicat cantități generoase de șampanie și ciocolată, pe tot parcursul vieții. Doamna care a depășit centenarul de aproape un deceniu locuiește în prezent la azilul Bupa Southlands din Harrogate, un orășel din nordul Angliei.

Pe data de 22 octombrie 2019, a împlinit 108 ani. Având în vedere vârsta fabuloasă și nivelul ei de luciditate, mai multe publicații s-au înghesuit să-i ia un interviu și să vorbească cu îngrijitoarele sale. După cum se poate vedea în poza de intro, ea s-a arătat foarte încântată de perspectiva de a poza zâmbitoare cu un pahar de șampanie Moet la împlinirea frumoasei vârste.

Explicația pentru vârsta ei se pare că a fost oferită de mai multe ori angajaților din căminul de bătrâni. ”Dorothy iubește compania, așa că stă la biroul de la recepție cu noi în fiecare zi. Secretul ei adevărat pentru longevitate trebuie însă să fie șampania. Este singurul lucru cu care o vedem că termină câte un pahar. În mod evident, am băut câte un pahar în cinstea ei, la aniversare.”, a explicat Helene Ballinger, Managerul Rezident al căminului.

Înainte să ajungă la cămin, Dorothy și soțul ei, care a decedat în 1981 după 40 de ani de căsnicie, au lucrat în industria curselor de cai. S-a retras din activitate în 1963, când avea doar 52 de ani.

The centenarian says the secret to her long life is champagne and chocolate. Cheers, Dorothy 🥂https://t.co/Tdy7ytccxj

— HuffPost UK (@HuffPostUK) October 23, 2019