6 alimente periculoase pe care trebuie să le eviți. Adună bacterii care îți pot face rău

Tu știi care sunt cele șase alimente nocive pentru organism de care trebuie, neapărat, să te ferești? Chiar dacă pare greu de crezut, toxinfecția alimentară poate avea repercusiuni mai grave decât ai crede. Acestea adună bacterii care îți pot face rău, spun specialiștii din domeniu. Cum poți adopta un stil de viață sănătos.

Otrăvirea alimentară este un lucru extrem de serios și de grav, iar oamenii trebuie să știe care sunt alimentele principale de care trebuie să se ferească, pentru a-și proteja flora intestinală și sistemul digestiv. Studiile arată că există șase alimente periculoase pentru organism pe care trebuie să le evităm cu orice preț. Potrivit avocatului Bill Marler, aceste sustanțe sunt surse de E. coli, Salmonella, Listeria şi alte bacterii periculoase, responsabile de numeroase focare de toxiinfecţii alimentare din ultimii 30 de ani. Aceste alimente sunt:

Avocatul susține că stridiile sunt printre cele mai periculoase alimente existente, deoarece reprezintă un „burete pentru bacterii”. Specialistul declară că stridiile filtrează volume substanțiale de apă, iar din acest motiv pot fi un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor din mediul marin. Marler avertizează oamenii să gătească și să curețe în mod corect alimentele, atât de origine animală cât și cele de origine vegetală, înainte de a le consuma.

Chiar dacă suntem asaltați, zi de zi, în mediul online cu diverse rețete de slăbit și sfaturi de la nutriționiști privind ce ar presupune o alimentație corectă, iată că există anumite bacterii care ne ajută să scădem în greutate.

Probioticele sunt microorganismele benefice pentru organismul uman, acestea ajută la buna funcționare a florei intestinale și a sistemului digestiv. Potrivit specialiștilor în alimentație, există două grupuri principale de bacterii în intestin: Bacteroidetes şi Firmicutes.

„Persoanele slabe au o proporţie mai mare de bacterii din familia Bacteriodetes, în timp ce indivizii obezi au mai multe din familia Firmicutes. Scopul este să echilibrăm cantitatea de bacterii, iar tot ceea ce avem de făcut este să „alegem amestecul potrivit de bacterii și cântarul se poate înclina în favoarea noastră”, explică gastroenterologul Will Bulsiewicz.

„Dietele bogate în fructe, legume, cereale integrale şi fasole tind să promoveze un microbiom intestinal sănătos”, spune Scott Kahan, coordonatorul National Center for Weight and Wellness in Washington.