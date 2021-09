50% dintre români vor să plătească pe datorie. Studiul care confirmă alegerile oamenilor

Mulți români își doresc să își achite bunurile mai târziu. În cazul în care vrei să te bucuri de un produs cât se poate de repede, dar nu dispui de suma necesară pentru a-l achita, află că există persoane ce sunt în aceeași situație și speră să beneficieze de un alt mod de a plăti.

O nouă modalitate de plată în România. Ce părere au consumatorii

Serviciul ‘Buy Now and Pay Later – Cumperi acum, plătești mai târziu’ îi interesează pe foarte mulți români. Aceștia își doresc să plătească diferite bunuri pe datorie, iar un nou studiu arată că unul din doi oameni ce trăiesc în mediul urban vor să beneficieze de această nouă modalitate.

Mai exact, 55% din persoanele ce au participat la un studiu iSense Solutions pentru compania Revo Technologies, ce se ocupă de brand-ul Mokka, vor să cumpere diferite bunuri ce o să fie achitate, ulterior, în rate, în următorul an. De asemenea, 46% cunosc serviciul descris mai sus.

Comercianți precum Mobexpert, CCC și Noriel beneficiază deja de serviciul Mokka, primul de tipul ‘Cumperi acum, plătești mai târziu’ din România. Acest brand a intrat pe piața din țară la începutul acestui an, operând, de asemenea, și în Polonia sau Rusia.

Revo Technologies intenționează să extindă sistemul în următoarele 18-24 de luni și în Europa Centrală. Se pare că această modalitate de plată este preferată de oameni de pe tot globul, dar și de compercianți, mai ales pentru că toți pot să aibă parte de flexibilitate atunci când vine vorba de achiziții.

Plata pe datorie, preferată de mulți oameni

Fondatorul Revo Technologies a discutat despre acest serviciu ce le oferă cumpărătorilor tineri comoditate, dar și o mare ușurință pentru a achita diverse produse dorite într-un timp ce nu este unul cât mai scurt.

„Suntem încântaţi că România s-a aliniat la trendul global ‘Cumperi acum, plăteşti mai târziu’ (Buy Now Pay Later), care devine din ce în ce mai popular pe zi ce trece, atât în rândurile comercianţilor de top, cât şi al cumpărătorilor mai tineri. Mokka oferă cumpărătorilor o modalitate flexibilă şi transparentă de a plăti pentru achiziţii, o alternativă superioară produselor bancare tradiţionale în ceea ce priveşte uşurinţa şi comoditatea.”, a spus fondatorul Revo Technologies, Irene Shvakman.

Cumpărătorii își doresc să aibă parte de un credit care este oferit cât mai rapid, iar acest serviciu este unul comod. Utilizatorii se pot înregistra și pot plăti produsele dorite prin rate convenabile, astfel că nu mai este nevoie să aștepte până când au toți bani necesari pentru bunurile visate.