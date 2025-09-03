5 zodii protejate de astre în septembrie 2025. Vor fi binecuvântate toată luna

Ultima oră
Horoscopul Tarot pentru septembrie 2025. Schimbări profunde și noi începuturi
de Daoud Andra

Septembrie 2025 se anunță a fi o lună intensă din punct de vedere astrologic. Intrarea lui Saturn în Pești pe 1 septembrie, eclipsele și tranzitele planetare majore vor influența toate zodiile, dar cinci dintre ele se vor bucura de o protecție specială. Pentru acești nativi, provocările nu vor fi piedici, ci trepte către evoluție. Mercur, Venus, Marte și Luna Nouă vor crea contexte care deschid drumuri neașteptate, aduc claritate și oferă energie regeneratoare.

Cele cinci zodii care vor fi binecuvântate toată luna

Fecioară

Septembrie este luna ta de glorie. Saturn intră în Pești pe 1 septembrie și îți aduce ocazia să-ți reevaluezi lecțiile trecute, dar și să îți redobândești încrederea în tine. Luna Plină din 7 septembrie, însoțită de o eclipsă parțială de Lună, te va face să privești cu atenție ce ai realizat în ultimul an și să-ți reiei visele abandonate.

Pe 18, Mercur intră în Balanță și aduce prosperitate în zona financiară. A doua zi, Venus pășește chiar în zodia ta, iar farmecul personal și puterea de atracție ating cote maxime. Este un moment bun să investești în tine și să îți creezi un nou stil.

Luna Nouă din 21 septembrie marchează un început curajos, iar pe 22, Marte intră în Scorpion, oferindu-ți energie pentru a-ți pune în aplicare ideile. Este perioada perfectă să-ți rescrii povestea personală.

Pești

Revenirea lui Saturn în semnul tău pe 1 septembrie îți reactivează o etapă importantă de creștere. Eclipsa de Lună din 7 septembrie te invită să închizi un capitol vechi și să privești cu încredere spre viitor.

Venus în Fecioară, din 19 septembrie, aduce armonie și liniște în relațiile de cuplu. Popularitatea ta va crește, vei fi căutat de prieteni și vei simți sprijinul celor apropiați.

Pe 22 septembrie, Marte intră în Scorpion și îți dinamizează zona financiară, oferindu-ți mai mult curaj și determinare să îți urmărești obiectivele. E o lună în care îți vei descoperi adevărata forță interioară.

Capricorn

Pentru tine, luna septembrie este o rampă de lansare. Saturn, guvernatorul tău, intră în Pești pe 1 septembrie și îți oferă claritate și rigoare în proiectele personale și profesionale.

Eclipsa de Lună din 7 septembrie te provoacă să înveți ceva nou și să îți lărgești orizonturile. Mercur în Balanță, pe 18 septembrie, te sprijină în carieră, mai ales dacă ești într-o poziție de conducere.

Venus te inspiră să îți faci planuri de vacanță sau să investești în educație. Luna Nouă din 21 septembrie vine cu o transformare de mentalitate, iar Marte în Scorpion, din 22, îți dă forța să îți reorganizezi rutina și să îți pui în aplicare planurile cu succes.

Taur

Pentru Tauri, dragostea și relațiile vor fi centrul atenției. Încă din 1 septembrie, Saturn în Pești aduce lecții despre prietenie și loialitate. Eclipsa din 7 septembrie îți reamintește de persoanele care ți-au influențat viața și îți oferă ocazia să vindeci răni vechi.

Pe 19 septembrie, Venus în Fecioară aduce fluturi în stomac și o energie jucăușă. Pentru cei singuri, poate apărea o iubire nouă sau o reîntâlnire cu cineva din trecut.

Luna Nouă din 21 septembrie te ajută să îți clarifici ce îți dorești de la o relație, iar pe 22, Marte în Scorpion aduce pasiune intensă și magnetism. Vei simți că inima ta bate mai puternic ca niciodată.

Scorpion

Septembrie începe cu o energie de recunoaștere publică pentru tine. Venus în Leu îți oferă vizibilitate și respect, în special la locul de muncă. Pe 7 septembrie, eclipsa din Pești îți activează viața sentimentală și te ajută să închizi povești de iubire care nu îți mai fac bine.

Mercur în Balanță îți oferă o perioadă de reflecție, în timp ce Venus în Fecioară, de pe 19, îți aduce bucurie prin socializare și exprimare creativă.

Luna Nouă din 21 septembrie îți stimulează creativitatea, iar Marte, planeta ta guvernatoare, intră în semnul tău pe 22 septembrie. Energia sa îți va da putere să îți construiești viitorul cu pasiune și răbdare.

