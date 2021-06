5 destinații de vacanță pentru 2021. Aici te poți relaxa în plină pandemie

Oamenii de peste tot din lume au început să guste din nou de viața de dinainte de pandemie odată cu relaxarea restricțiilor care se întâmplă aproape peste tot. Majoritatea s-au gândit direct la vacanțe care să le relaxeze mintea și sufletul după o așa perioadă grea. Care sunt destinațiile cele mai sigure și relaxante în pandemie? Iată 5 opțiuni pe care trebuie să le iei în considerare pentru sezonul acesta!

Gândul la vacanță este cu atât mai puternic de la începutul sezonului cald. Perioada pandemică ne-a obosit în plus și ne-a schimbat ritmul, așa că tocmai acum e momentul potrivit pentru cât mai multe momente de relaxare și de liniște. Turismul începe în sfârșit să prindă viață după ce o perioadă bună în care a stat la pământ, iar destinații care mai de care mai spectaculoase își vor găsi din nou ochii care să le privească.

Numeroase locuri abia așteaptă să fie redescoperite, iar ofertele în unele din ele sunt aproape de nerefuzat. Capri este una din cele mai cunoscute insule și se află în regiunea Campania din Italia, iar de-a lungul timpului a fost un punct de reper pentru mulți dintre turiși.

„Ne pregătim să primim milioane de turişti şi să îi împiedicăm să meargă în Spania sau în Grecia‟, a declarat pentru CNN, Vicenzo De Luca, guvernatorul regiunii Campania. Egiptul este de luni bune destinația aleasă de multe dintre vedetele de peste tot și nu numai.

Desigur că nu în ultimul rând se află și o opțiune de călătorie chiar la noi în țară. România are multe de arătat, iar în special străinii sunt îndrăgostiți de meleagurile noastre. Mulți au lăudat Sibiul pe care oricine ar trebui să-l viziteze cel puțin măcar o dată.

-Insula Capri

-Paris

-Egipt

-Roma

-Sibiu

