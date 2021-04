5 alimente care țin mereu de foame. Mihaela Bilic le recomandă cu drag tuturor românilor

Mihaela Bilic vine cu informații pentru cei care doresc să-și schimbe stilul alimentar. Care sunt cinci alimente recomandate de specialist care țin mereu de foame? Acestea sunt extrem de sănătoase și recomandate tuturor.

Există câteva greșeli pe care le fac cei care țin post sau cei care adoptă un regim alimentar bazat pe legume și fructe. Majoritatea schimbă felul în care ne raportăm la mâncare odată cu sezonul în care suntem.

Vremea mai caldă vine cu alte nevoi ale trupului nostru, iar dacă iarna și toamnă poftim la alimente sau preparate mai grase și consistente, în primăvară deja începem să poftim la cât mai multe lucruri simple, slabe și proaspete.

De asemenea, un pas important este acela dintre trecerea de la regimul de post la cel „de dulce”, așa cum este cunoscut în popor. Nutriționistul celebru a răspuns la multe din întrebările românilor și a subliniat greșelile pe care le fac cei mai mulți în această perioadă.

„E foarte interesant cum am fost noi construiți în relația cu mâncarea. Noi suntem niște animale flămânde care atunci când dau de mâncare, nu avem moderație, echilibru, această chestiune care să ne spună nu mai intră. Fiecare calorie în plus s-a dus în celule, grăsime este rezervorul de energie al organismului. Când am depășit intervalul de 3 zile de post negru intră la bătaie aceste depozite de grăsime”

Mihaela Bilic (Sursa: Marius Tucă Show)